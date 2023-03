Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Μας είπαν ότι είδαν την αδερφή μου να βγαίνει από το τρένο αλλά..” (βίντεο)

Συγκλονίζει η Χριστίνα που μίλησε στο "Πρωινό" και αναζητά την αδερφή της.

Συνεχίζεται με κάθε τρόπο η αναζήτηση των αγνοούμενων των τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη.

Συγγενείς και φίλοι ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία που μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, αλλά και μέσω social media, με την ελπίδα να βρουν έστω και ένα σημάδι τους.

Συγκλονίζει η Χριστίνα που μίλησε στο "Πρωινό" και αναζητά την αδερφή της "την ψάχνουμε από χθες στις 12 η ώρα. Εγώ είχα μιλήσει μαζί της πριν ανέβει στο τρένο και αμέσως πήρα τη μητέρα μας και της είπα πως η Ιφιγένεια είναι καλά, από τότε δεν έχουμε νέα της". Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "η Ιφιγένεια ήταν μαζί με το αγόρι της στο βαγόνι, τον οποίο οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και είναι καλά στην υγεία του με ένα έγκαυμα στο χέρι, όμως η Ιφιγένεια δεν είναι πουθενά"

Η αδερφή της έως τώρα αγνοούμενης 22χρονης είπε πως "το αγόρι της φώναξε στους πυροσβέστες ότι μέσα είναι η κοπέλα μου είναι μέσα όμως τον πήραν αμέσως στο ασθενοφόρο. Πολλοί μου έστειλαν μήνυμα ότι την είδαν να βγαίνει από το τρένο όμως που είναι η αδερφη μου, που βρίσκεται".





