Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο

Σημαντικά για τον πολιτισμό ευρήματα στο ναυάγιο βασιλικού πλοίου.

(εικόνα αρχείου)

Ερευνητές ανακάλυψαν σεντούκι με «θησαυρό» στο ναυάγιο του Gribshunden, ενός βασιλικού πλοίου που βυθίστηκε στα ανοικτά των σουηδικών ακτών πριν από 500 χρόνια. Ο λόγος για καλοδιατηρημένα μπαχαρικά: σαφράν, τζίντζερ (πιπερόριζα) και κόκκους μαύρου πιπεριού.

Το Gribshunden ήταν η ναυαρχίδα του βασιλιά Χανς της Δανίας και της Νορβηγίας. Το 1495 τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν αγκυροβολημένο στα ανοικτά του Ρόνμπι, την ώρα που ο μονάρχης είχε αποβιβαστεί προκειμένου να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους.

Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε από δύτες τη δεκαετία του 1960, αλλά ερευνήθηκε σχολαστικά μόλις τα τελευταία χρόνια. Παλαιότερες καταδύσεις είχαν φέρει στην επιφάνεια εντυπωσιακά εκθέματα. Η αποστολή της ομάδας του Μπρένταν Φόλι, αρχαιολόγου/ερευνητή από το πανεπιστήμιο Λουντ, βρήκε όμως κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο στην περιοχή του ναυαγίου: καλοδιατηρημένα μπαχαρικά.

«Δεν θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί τόσο καλά οπουδήποτε αλλού», υποστηρίζει ο Φόλι, εξηγώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της Βαλτικής Θάλασσας (χαμηλή αλατότητα, χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και θερμοκρασίας).

Τα μπαχαρικά εκείνη την εποχή ήταν είδη πολυτελείας, αφού μόνο οι εύποροι μπορούσαν να τα αποκτήσουν από αγορές εκτός Ευρώπης.

«Είναι η πρώτη φορά που σε αρχαιολογικά ευρήματα περιλαμβάνεται σαφράν. Επομένως, είναι κάτι μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο» λέει ο ερευνητής Μίκαελ Λάρσον από το πανεπιστήμιο Λουντ.

