Κένυα: Μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα

Χωρίς ρεύμα ολόκληρη η Κένυα. Η ανακοίνωση της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Kenya Power.

Γενικευμένο μπλακ άουτ σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Κένυα, λόγω ενός «προβλήματος στο σύστημα» ανακοίνωσε η εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Kenya Power.

«Εργαζόμαστε ώστε να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η Kenya Power είναι ο μοναδικός διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, ο μεγαλύτερος παραγωγός της οποίας είναι η Kenya Electricity Generating Company (KenGen).

