Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Συνελήφθη 17χρονος

Που εντοπίστηκε ο νεαρός και συνελήφθη από αστυνομικούς. Αναζητούνται ακόμα δυο άτομα.



Συνελήφθη από αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας ένας 17χρονος που φέρεται ότι συμμετείχε στην επίθεση σε βάρος του Γιάνη Βαρουφάκη, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά τρία άτομα και αναμένεται η σύλληψη και των άλλων δύο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 17χρονος συνελήφθη στο Μαρούσι, κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και έχει απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια.

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της ανέφερε: "Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης σε βάρος του Προέδρου της Κ.Ο. και Γραμματέα του ΜέΡΑ25 που έλαβε χώρα βραδινές ώρες χθες στα Εξάρχεια.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά στα αδικήματα της βίας κατά πολιτικού σώματος και συγκεκριμένα κατά Αρχηγού πολιτικού κόμματος καθώς και της επικίνδυνης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η αυτεπάγγελτη προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και συλληφθούν οι δράστες, ενώ για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση."

Θεοδωρικάκος: «Ταυτοποιήθηκαν οι αναρχικοί που χτύπησαν τον Βαρουφάκη»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι τα μέλη της ομάδας των αναρχικών που χτύπησαν τον Γιάνη Βαρουφάκη ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία. Ο Υπουργός έγραψε χαρακτηριστικά: «Ομάδα αναρχικών που ταυτοποιήθηκε από της ΕΛ.ΑΣ, οι δράστες της επίθεσης στον Προεδρο του ΜΕΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη. Αυτή είναι η αλήθεια όσο και αν δεν βολεύει κάποιους…»

Βαρουφάκης: Η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα

Σε νέα του ανάρτηση στο Twitter ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει: «Τώρα θρηνούμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Η νεολαία είναι στους δρόμους για να φέρει ένα καλύτερο αύριο στη χώρα. Αντίθετα με τους 57, αναρρώνω. Ο τραυματισμός μου να εξιχνιαστεί από την Δικαιοσύνη. Έως τότε, η κυβέρνηση να πάψει την αποπροσανατολιστική σπέκουλα».

