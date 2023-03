Αθλητικά

Περιστέρι - Λαύριο: Σταθερά στην 4άδα η ομάδα του Σπανούλη

Το Περιστέρι νίκησε το Λαύριο, φτάνοντας τις έντεκα νίκες στην Basket League.

Τη θέση του στην πρώτη τετράδα της Basket League διατηρεί το Περιστέρι, μετά τη νίκη του 77-66 επί του Λαυρίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής. Με όπλο την άμυνα και την κυριαρχία του Μίρο Μπίλαν (18π., 15ρ.) κάτω από τα καλάθια, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε τις έντεκα νίκες, διακόπτοντας το μικρό σερί δύο νικών των αντιπάλων τους, που παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 39-36, 59-50, 77-66

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Περιστερίου (17-6 στο 5ο λεπτό) δεν είχε ανάλογη συνέχεια, καθώς οι παίκτες του Γιώργου Λημνιάτη βελτίωσαν την άμυνά τους και κάλυψαν γρήγορα τη διαφορά, περνώντας μάλιστα μπροστά 21-19 στο φινάλε της πρώτης περιόδου, με τρίποντο του Φλαγκ. Ακολούθως οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, με τον Μπίλαν να κυριαρχεί στη ρακέτα και τους γηπεδούχους να υπερέχουν στα ριμπάουντ, αλλά να είναι άστοχοι από την περιφέρεια. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Φρανσίσκο έδωσε λύσεις και το Περιστέρι ξέφυγε με 52-42, αλλά τα διαδοχικά τρίποντα των Γερομίχαλου και Γκρέι κράτησαν «ζωντανό» το Λαύριο.

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε 59-50, όμως οι φιλοξ ενούμενοι άρχισαν το τελευταίο δεκάλεπτο με σερί 8-0 και έφεραν το ματς ξανά στον πόντο (59-58). Ο Χάμερ «ξεκόλλησε» το Περιστέρι και στη συνέχεια δύο τρίποντα του Μωραϊτη επανέφεραν τη διαφορά στους εννέα πόντους (67-58). Το Λαύριο έμεινε χωρίς καλάθι εντός πεδιάς για περίπου έξι λεπτά και οι «κυανοκίτρινοι» προηγήθηκαν 71-59, 2΄11΄΄ πριν τη λήξη, για να φτάσουν στο τελικό 77-66.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Γερακίνης, Καλογερόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 18 (15ρ., 4ασ.), Φρανσίσκο 12 (2), Ντένμον 12 (2τρ., 6ασ.), Κασελάκης 9 (1), Περσίδης, Κόουλμαν, Μωραϊτης 11 (3/3τρ.), Ραντάνοφ, Πουλιανίτης 3 (1), Χουγκάζ 5 (1), Χάμερ 7 (7ρ.)

ΛΑΥΡΙΟ (Γιώργος Λημνιάτης): Γκρέι 6 (1), Φλαγκ 15 (1τρ., 11ρ.), Κόουλ 10 (2), Λανγκεβάιν 7, Κολοβέρος 8 (1), Αλ. Νικολαϊδης 2, Πιλάβιος 3 (1), Ζάρας 8 (1), Γερομίχαλος 7 (1)

