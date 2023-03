Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Τέμπη: η Ανύσια και τα sms για ψυχολογική στήριξη σε συγγενείς θυμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει η γιαγιά της κοπέλας. Η αποκάλυψη για τα sms σε συγγενείς νεκρών και η κατάθεση ψυχής του Βαγγέλη Βλάχου, που έχασε τον αδελφό του, 4 χρόνια μετά τον θάνατο της 28 ημερών κόρης του.





Διαστάσεις του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ανέδειξε για ακόμη μια ημέρα η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.





Αρχικώς, φιλοξένησε δηλώσεις της γιαγιάς της Ανύσιας, μιας εκ των νεαρών επιβατών του τρένου που τραυματίστηκε στο δυστύχημα και συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, εμφανίζοντας σημάδια βελτίωσης της κατάστασης της υγείας της.





Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η γιαγιά της κοπέλας είπε:

«Έχουμε ελπίδες, γιατί τώρα κουνάει τα χέρια και τα πόδια του λίγο. Και έχουμε ελπίδες, τι να σας πω και εγώ. Δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Είναι καλά σημάδια αυτά πάντως. Είναι καλά σημάδια. Η κόρη μου με ενημερώνει, που είναι γιατρός και μου λέει ''καλύτερα'' και ''ελπίζουμε στον Θεό''. Η Ανύσια είναι διασωληνωμένη ακόμα. Τώρα μετά το χειρουργείο, το τρίτο που θα κάνει, μετά είπαν ότι θα τη βγάλουν από τη διασωλήνωση. Τρία χειρουργεία μέχρι τώρα. Τώρα, πόσα θα κάνει... είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά θα ζήσει τουλάχιστον, θα ζήσει. Ήταν στο δεύτερο βαγόνι και πετάχτηκε έξω. Έχει εγκαύματα, έχει...είναι......το κορίτσι. Έχει χτυπήσει παντού. Έχει εγκαύματα, σπασίματα. Στα χεράκια του, στα πόδια του. Πολυτραυματίας είναι, πολυτραυματίας. Ελπίζουμε να γίνει καλά. Ελπίζουμε. Είναι σημάδι καλό. Προσεύχομαι συνέχεια. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι. Και εκεί που πάω, κάθομαι έξω, από εκεί που είναι. Κάθομαι έξω και παρακαλάω τον Θεό. Και εδώ στο σπίτι μου που είμαι, τα ίδια κάνω». Στην εκπομπή μίλησε και η μητέρα ενός 20χρονου θύματος, αναφερόμενη στο δυστύχημα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των οικογενειών των νεκρών. Η εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσίασε και το sms που δέχθηκαν συγγενείς νεκρών, προκειμένου να ενημερωθούν πως μπορούν να συνομιλήσουν ανά πάσα στιγμή με ειδικούς για να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, με τον Γιώργο Λιάγκα και τους δημοσιογράφους του πάνελ να κάνουν λόγο για απαράδεκτη προσέγγιση των ανθρώπων που βιώνουν το πένθος, λόγω της απώλειας των παιδιών τους. Πάντως, ειδικοί επισημαίνουν ότι το sms εστάλη στις 7 Μαρτίου, μια εβδομάδα μετά το δυστύχημα, τονίζοντας πως υπάρχει «πρωτόκολλο προσέγγισης» που επιβάλλεται από τους ψυχολόγους σε αυτές τις περιπτώσεις, σημειώνοντας ότι π.χ. τις πρώτες ημέρες απαγορεύεται να υπάρξει επικοινωνία «πάνω στο πένθος», γι’ αυτό σε εκείνον τον χρόνο εστάλησαν γραπτά μηνύματα, ενώ έκτοτε έχουν υπάρξει τηλεφωνικές επαφές με συγγενείς νεκρών, τραυματίες, επιβάτες και συγγενείς τους. Αμέσως μετά ο Γιώργος Λιάγκας συνομίλησε με τον Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος έχασε στο δυστύχημα τον αδελφό του. Όπως είπε, τέτοιο sms είχε λάβει και η μητέρα του, η οποία τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκε και τηλεφώνημα από ψυχολόγο, με την οποία συνομίλησε για περίπου μισή ώρα. Επεσήμανε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Κράτος ώστε να υπάρχει ένας ψυχολόγος διαθέσιμος για κάθε γονιό, για κάθε σύντροφο, για κάθε παιδί των επιβατών που χάθηκαν στα Τέμπη, καθώς η ανάγκη για ψυχολογική στήριξη δεν μπορεί να γίνεται από τηλεφώνουν ή απρόσωπα, αλλά μόνο με διαρκή παρουσία ενός συγκεκριμένου ειδικού και με εκ του σύνεγγυς επαφές με τους συγγενείς των νεκρών. Μάλιστα, συγκίνησε ιδιαίτερα όταν είπε πως βιώνει την απώλεια του αδελφού του, περίπου 4 χρόνια μετά τον θάνατο της κόρης του, που έφυγε σε ηλικία μόλις 28 ημερών, καθώς γεννήθηκε με πρόβλημα στην καρδούλα της. Σημείωσε ότι όλα αυτά τα χρόνια κάνει ψυχοθεραπεία, συναντώντας από κοντά κάθε εβδομάδα τον ειδικό που τον βοηθούσε να ξεπεράσει την κατάθλιψη που του προκάλεσε η απώλεια του παιδιού του.