Ιωάννινα: Εργαζόμενη σε νοσοκομείο έπαθε ηλεκτροπληξία

Νοσηλεύεται η εργαζόμενη του Νοσοκομείου που έπαθε ηλεκτροπληξία.

Μια εργαζόμενη στο νοσοκομείο Χατζηκώστα τραυματίστηκε νοσηλεύεται, ευτυχώς εκτός άμεσου κινδύνου, όταν έπαθε ηλεκτροπληξία δουλεύοντας στην κεντρική αποστείρωση. Η εργαζόμενη νοσηλεύεται στην καρδιολογική του νοσοκομείου.

Δύο συνδικαλιστικές παρατάξεις καταγγέλλουν το περιστατικό, η ΑΣΥ Χατζηκώστα και η ΑΡΣΥ Χατζηκώστα.

Η πρώτη αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το δυστύχημα αυτό όπως και άλλα που θα συμβούν, δεν είναι τυχαίο αλλά είναι προδιαγραμμένο, διότι υπακούει στην θανατηφόρο για τους εργαζόμενους λογική του κόστους οφέλους. Λογική η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο λειτουργίας των νοσοκομείων- επιχειρήσεις που συνδιαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μετατρέποντας σταδιακά τα νοσοκομεία όλο και περισσότερο σε «αυτοτελείς οικονομικά μονάδες». Ακόμα, προσθέτει: «Στο τμήμα της κεντρικής αποστείρωσης ο συγκεκριμένος κλίβανος είναι από τη δεκαετία του 1990 και μπήκε σε λειτουργία το 2001 χωρίς να αντικατασταθεί έκτοτε λόγω …κόστους. Η συντήρησή του όπως και δεκάδων άλλων μηχανημάτων του νοσοκομείου γίνεται από εργολαβικές εταιρίες που επιλέγονται λόγω του χαμηλότερου κόστους έναντι της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην βαριά υποστελεχωμένη τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Η απουσία εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου από τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας που δεν έχουν προσληφθεί λόγω κόστους από το ΓΝ Χ/κώστα, αθροίζονται στις αιτίες του συγκεκριμένου αλλά και άλλων εργατικών δυστυχημάτων. Καταλήγει δε ότι «Η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ του σωματείου εργαζομένων γνωρίζει από την πρώτη στιγμή, από εμάς, για το εργατικό ατύχημα χωρίς μέχρι τώρα να επιλέξει να τοποθετηθεί. Την καλούμε χωρίς καθυστέρηση να πάρει θέση και να μην αθροιστεί σε εκείνες τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες που λειτουργούν ως μηχανισμοί συγκάλυψης και προστασίας των διοικήσεων και των κυβερνήσεων».

Η δεύτερη, τονίζει:

«Η εγκληματική πολιτική των περικοπών και των ιδιωτικοποίησεων, της κυβέρνησης της Ν.Δ και των μνημονιακών πολιτικών , έχουν φτάσει τα νοσοκομεία σε αυτό το άθλιο σημείο ώστε να ρισκάρουν οι εργαζόμενοι την ζωή τους στον χώρο δουλειάς. .... Το εργατικό ατύχημα είναι συνέπεια της εντατικοποίησης της εργασίας της υποστελέχωσης στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Είναι γνωστό τοις πάσι η υποστελέχωση στην αποστείρωση και σε άλλους τομείς του νοσοκομείου μας. Αυτοί οι λίγοι μόνιμοι που βγάζουν την δουλειά όλου του νοσοκομείου, η ανάληψη αλλότριων καθηκόντων, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στο εργοδοτικό ατύχημα».

Αμφότερες οι παρατάξεις ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του περιστατικού, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, να φύγουν οι εργολάβοι από το νοσοκομείο, να διοριστεί γιατρός εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας κ.α.

Πηγή: typos -i.gr

