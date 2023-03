Παράξενα

Σεισμός στην Τουρκία: Κατσίκα ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 47 ημέρες

Το ζώο είχε καταπλακωθεί από ένα τριώροφο κτίριο και θεωρείται θαύμα που κατάφερε και επέζησε τόσες ημέρες χωρίς τροφή και νερό.

Στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι στον σεισμό που χτύπησε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, χάθηκαν πάνω 50.000 ανθρώπινες ζωές.

Πυροσβέστες, διασώστες, εθελοντές έδωσαν τιτάνια μάχη και επιβραβεύθηκαν με μια σειρά από μικρά θαύματα, διασώσεις και ανασύρσεις ανθρώπων, εντελώς αναπάντεχες, έπειτα από πολλά 24ωρα.

Τώρα που πια οι έρευνες έχουν σταματήσει, ο εντοπισμός μίας κατσίκας, 47 ολόκληρες ημέρες μετά τον σεισμό μοιάζει να είναι το τελευταίο θαύμα αυτής της τραγωδίας.

Μπορεί να αδυνάτισε αισθητά, ωστόσο, παλεύει να επανέλθει και βόσκει κανονικά.

