Πολιτική

Εγκαίνια για το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος στη Νέα Μάκρη.

Παρουσία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης βάσης στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε:



«Με χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιτελούν το λειτούργημα της πολιτικής προστασίας με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό. Το άρτιο Κέντρο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής, το οποίο υλοποιήθηκε με τη γενναιόδωρη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το οποίο εγκαινιάζουμε, θα τους προσφέρει σύγχρονα εργαλεία αντιμετώπισης των σοβαρών προκλήσεων που συνδέονται με την αποστολή τους.

Η εποχή που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη στην ιστορία της ανθρωπότητας από περιβαλλοντικής πλευράς. Το κλίμα αλλάζει, τεράστιες εκτάσεις κάθε χρόνο γίνονται παρανάλωμα του πυρός, ο κίνδυνος για σοβαρές πλημμύρες τον χειμώνα είναι απολύτως απτός. Ο άνθρωπος αισθάνεται ανυπεράσπιστος απέναντι στις δυνάμεις της φύσης. Και εδώ έρχεστε εσείς, να περιορίσετε τις επιπτώσεις των καταστροφών, να διασώσετε ζωές, δάση και περιουσίες, να αντιμετωπίσετε σύνθετες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές που ορθώνονται μπροστά μας.

Θαυμάσαμε πρόσφατα το έργο των ανδρών της ΕΜΑΚ στους φονικούς σεισμούς της Τουρκίας. Συγκλονιζόμαστε, κάθε χρόνο, από τις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών μας στα μέτωπα της φωτιάς ή στις πλημμυρισμένες περιοχές. Τιμάμε την υψηλή επαγγελματική τους συνείδηση, την αποτελεσματικότητα, την αυτοθυσία τους, αφού δεν είναι διαχρονικά λίγες οι περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών ή και θανάτων κατά την εκτέλεση του επικίνδυνου καθήκοντός τους.

Δείγμα σεβασμού και αναγνώρισης της κοινωνικής τους προσφοράς είναι η δημιουργία του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας- Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Νέα Μάκρη, μία ακόμη επιβεβαίωση της κοινωνικής ευαισθησίας του Ιδρύματος, το οποίο εδώ και χρόνια στέκεται αρωγός στο δύσκολο έργο των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης. Δίνοντας έμφαση στις βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης, με βάση τόσο τις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες όσο και τις διεθνώς εφαρμοζόμενες πρακτικές σε θέματα πυρόσβεσης και διάσωσης, το Κέντρο θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας και θα αποτελέσει το φυτώριο μιας νέας γενιάς πυροσβεστών, πλήρως καταρτισμένων και εκπαιδευμένων. Το θάρρος δεν έλειψε ποτέ από τους Έλληνες πυροσβέστες. Δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές και δίνοντάς τους τα κατάλληλα εφόδια, τους ενισχύουμε στην ανεκτίμητη αποστολή τους για την οποία είμαστε όλοι ευγνώμονες.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους έκαναν αυτό το όραμα πραγματικότητα και καλή επιτυχία στο σπουδαίο έργο της Πυροσβεστικής μας».

Στα εγκαίνια του Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρης παρέστη και μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη.

Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός τόνισε:



«Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κ. Πρόεδρε, κ. Αρχηγοί, Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, αγαπητέ Ανδρέα, κ. Δρακόπουλε, Επιτρέψτε μου κατ’ αρχάς, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και προσωπικά τον Ανδρέα Δρακόπουλο, για μία ακόμα σημαντική δωρεά στην Ελληνική Πολιτεία.



Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει διαχρονικά το Πυροσβεστικό Σώμα. Όμως μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, αποφάσισε μία σημαντική πρόσθετη δωρεά ενίσχυσης της Πυροσβεστικής. Και πράγματι κάθε φορά που σκεφτόμαστε τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιούμε τέτοιες δωρεές, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε υποδομές: σε αεροπλάνα, σε οχήματα, σε τεχνολογικά συστήματα. Σπανίως σκεφτόμαστε τους ανθρώπους. Και γι’ αυτό και θεωρώ τόσο σημαντικό ότι ένα μεγάλο τμήμα αυτής της πρόσθετης δωρεάς των 25 εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνθηκε ακριβώς για την κατασκευή ενός -όπως βλέπετε- υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου, προκειμένου οι πυροσβέστριες και οι πυροσβέστες μας να έχουν την πιο άρτια και επαγγελματική εκπαίδευση, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που τους έχουμε αναθέσει.





Διότι βεβαίως οι πυροσβέστριες και οι πυροσβέστες είναι ταγμένες και ταγμένοι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην προστασία των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεχνούμε όμως εμείς που βλέπουμε τα πράγματα απ’ έξω, πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας. Σε τι κινδύνους εκτίθεστε και πόση αυτοθυσία και αυταπάρνηση πραγματικά χρειάζεται για να βουτάτε στην κυριολεξία μέσα στη φωτιά, όπως το κάνετε συνέχεια, είτε μιλάμε για αστικές πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, είτε μιλάμε, κ. Υπουργέ, για τις διασώσεις που γίνονται μετά από καταστροφικούς σεισμούς ή μετά από καταστροφικά ατυχήματα, όπως αυτό το οποίο μάς συγκλόνισε όλους στα Τέμπη.



Απαιτείται, λοιπόν, να έχετε την πιο άρτια εκπαίδευση που μπορεί η Ελληνική Πολιτεία να σας προσφέρει. Και το Κέντρο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα πιστεύω ότι επιτελεί αυτήν την αποστολή. Η Κυβέρνησή μας, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, έθεσε την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας συνολικά ως πρώτη προτεραιότητα. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου. Aρκετά όμως, κ. Υπουργέ και κ. Αρχηγέ, απομένουν να γίνουν ακόμα. Καταφέραμε πια να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, το 112, αλλά κυρίως να έχουμε αποκτήσει μία κουλτούρα εκκένωσης την οποία στο παρελθόν, δυστυχώς, δεν διαθέταμε.



Έχουμε πετύχει να εκσυγχρονίσουμε σημαντικά τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Κυρίως όμως, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο στο παρελθόν είχε φανεί αρκετά δύσκολο: τον πιο ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ όλων των αρμοδίων υπηρεσιών -του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εθελοντών- για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά κυρίως τις δασικές πυρκαγιές, αυτές που μας απασχόλησαν και μας πόνεσαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πέρυσι, παρότι είχαμε περισσότερες πυρκαγιές, δοκιμάσαμε για πρώτη φορά αυτό το νέο σύστημα και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα.





Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε μια σχετικά καλή αντιπυρική περίοδο ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά. Και καθώς και φέτος σε λίγο θα ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, απαιτείται ακόμα μια φορά αυξημένη εγρήγορση, ετοιμότητα και κυρίως προετοιμασία. Αυτή η προετοιμασία που τολμώ να πω για πρώτη φορά γίνεται, διότι στο παρελθόν δεν επενδύαμε αρκετά στην πρόληψη με αποτέλεσμα να τρέχουμε στη συνέχεια με τις επιχειρήσεις καταστολής ή να δαπανούμε πολύ περισσότερους πόρους στη διαδικασία της αποκατάστασης.



Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν ότι η προσοχή την οποία πρέπει να δίνουμε στα θέματα Πολιτικής Προστασίας οφείλει να είναι διαχρονική. Και η παρακαταθήκη που χτίζεται σε έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει έγκαιρα, άμεσα και αποτελεσματικά, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Πολιτείας. Πρώτα και πάνω από όλα όμως, και να κλείσω με αυτό, όπως είπε και ο κ. Δρακόπουλος, το επίκεντρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, στους οποίους τόσα πολλά οφείλουμε.



Κύριε Αρχηγέ, να γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει το Πυροσβεστικό Σώμα σε πάρα πολύ υψηλή εκτίμηση. Και πιστεύω ότι αυτό σας δίνει και εσάς πρόσθετη δύναμη, πρόσθετο κουράγιο να συνεχίσετε την αποστολή σας, αυτή τη φορά ακόμα καλύτερα εκπαιδευμένοι μετά την έναρξη των εργασιών αυτού του υπερσύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα. Κύριε Δρακόπουλε, και πάλι, εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας, ένα μεγάλο ευχαριστώ».





Το νέο Κέντρο Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Π.Σ.), συνολικής έκτασης 38 στρεμμάτων, περιλαμβάνει 20 κτίρια με χώρους διοίκησης και διαβίωσης, αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης, καθώς και υπαίθριες εκπαιδευτικές δομές.



Στον εξωτερικό χώρο έχουν δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, πεδίο εκπαίδευσης, έρευνας και διάσωσης από σεισμό, εξομοιωτές πραγματικής πυρκαγιάς και τοίχος αναρρίχησης – καταρρίχησης που προσομοιάζει σε πρόσοψη κτιρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε ειδικές τεχνικές διάσωσης, ορειβατικά συμβάντα



Αξίζει να αναφερθεί ότι, το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Π.Σ.) υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και έχει ως έδρα τη Νέα Μάκρη Αττικής. Σε αυτό, θα λειτουργούν Σχολεία όπου θα εισάγεται το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη κατάρτιση, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε συναφή, με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, αντικείμενα και τις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.





Στα Σχολεία θα γίνεται εκπαίδευση ιδίως σε σήραγγες, αγωγούς, διυλιστήρια, αυτοκινητοδρόμους, αεροδρόμια και πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Ενδεικτικά, τα Σχολεία -Εκπαιδευτικά Προγράμματα δύνανται να περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως, οδήγηση και χειρισμός υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων, αντιμετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. απειλών και τεχνολογικών ατυχημάτων, ορεινή έρευνα και διάσωση, διάσωση ορμητικών νερών, εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών σε βιομηχανικό περιβάλλον, πυρασφάλεια αεροδρομίων, εκπαίδευση πυροπροστασίας, πυρκαγιές πλοίων, διαχείριση δασικών πυρκαγιών, διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων σε οδικές σήραγγες καθώς και πυρκαγιές αερίων/υγρών καυσίμων.



Στο Κ.Ε.Π.Σ. δύναται να εκπαιδεύεται ή να μετεκπαιδεύεται, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα, καθώς και σε ζητήματα πυρασφάλειας, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων καθώς και πολίτες σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ακρωτηριασμός 8χρονου σε σχολείο

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)