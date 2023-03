Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: σεισμός στο Ηράκλειο

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Ηράκλειο το βράδυ της Πέμπτης.

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 21:30, με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο 55χλμ νοτιοανατολικά του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος, καταγράφηκε στα 6χλμ.

