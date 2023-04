Κοινωνία

Αστυφύλακας μετέφερε χασίς με περιπολικό και το πουλούσε σε... ειδικό φρουρό! (εικόνες)

Τι αποκάλυψε η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ακόμη πόσα άτομα εμπλέκονται στην δικογραφία.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν 6 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας Αστυφύλακας και ένας Ειδικός Φρουρός, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Αττικής Στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου 6 άτομα, μεταξύ των οποίων Αστυφύλακας και Ειδικός Φρουρός, υπηρετούντες σε υπηρεσίες της Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ερασιτεχνικού – επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και στο πλαίσιο αυτών προέκυψε ότι ο συλληφθείς Αστυφύλακας, τουλάχιστον από τον Οκτώβρη του 2022, διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ακατέργαστη κάνναβη, τις οποίες προμηθευόταν από έτερο συλληφθέντα, ενώ χρησιμοποιούσαν τις οικίες τους ως χώρους αποθήκευσης, με την υποβοήθηση των συντρόφων τους, οι οποίες ομοίως συνελήφθησαν. Όσον αφορά στην εμπλοκή στην υπόθεση του Ειδικού Φρουρού, διαπιστώθηκε ότι προμηθεύτηκε ναρκωτικές ουσίες για ιδία χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εμπλεκόμενος Αστυφύλακας χρησιμοποιούσε μέτρα προφύλαξης, όπως κωδικοποιημένες συνομιλίες και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών στις επικοινωνίες, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε και η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον ίδιο, με τη χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 8 Απριλίου 2023, ο εν λόγω Αστυφύλακας, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη εποχούμενη υπηρεσία, προφασίστηκε στον συνοδό του την αναγκαιότητα προσωπικής εξυπηρέτησης και μετάβασης σε σημείο για να συναντήσει συγγενικό του πρόσωπο, που επρόκειτο να ταξιδέψει. Εκεί αποβιβάστηκε και απομακρύνθηκε από το υπηρεσιακό όχημα και αφού ήρθε σε επαφή με έτερο εκ των συλληφθέντων, τον προμήθευσε με ναρκωτική ουσία (κάνναβη), βάρους οκτώ (8) γραμμαρίων.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κιλά και 536,2 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης,

3 τρίφτες κάνναβης,

3 ζυγαριές ακριβείας,

46 δισκία και 11 φιαλίδια με άγνωστες υγρές ουσίες,

2 συσκευαστές κενού αέρος και σφράγισης συσκευασιών,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

265 ευρώ.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε:

«Υπερασπιζόμαστε το σπουδαίο έργο της ελληνικής αστυνομίας και την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία αλλά παραμένουμε αμείλικτοι με όσους αποδειχθούν επίορκοι. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους.»

