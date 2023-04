Life

Κάιλι Τζένερ: Με ποιον γνωστό ηθοποιό φημολογείται πως είναι ζευγάρι;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερωτευμένη φαίνεται ότι είναι η Κάιλι Τζένερ, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της, από τον Τράβις Σκοτ.

Ερωτευμένη φαίνεται ότι είναι η Κάιλι Τζένερ, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της, από τον Τράβις Σκοτ.

Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, μετά από αρκετά χρόνια σχέσης και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την Page Six, η διάσημη τηλεπερσόνα βρίσκεται ξανά σε σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Δημοσιεύματα του ξένου τύπου αναφέρουν πως η Κάιλι Τζένερ και ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ, ήρθαν πιο κοντά στην επίδειξη μόδας του Jean-Paul Gaultier για τη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2023, τον περασμένο Ιανουάριο.

Μάλιστα η ιστοσελίδα Deuxmoi, ισχυρίστηκε ότι πολλές πηγές από το περιβάλλον της τηλεπερσόνας επιβεβαίωσαν ότι βγαίνει αυτό το διάστημα με τον ηθοποιό.

Η φήμη για τη σχέση της Κάιλι Τζένερ και του Τιμοτέ Σαλαμέ «έσκασε» από το πουθενά στο διαδίκτυο την Πέμπτη 6/7 ενώ κανείς από τους δύο δεν την έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής.

Ωστόσο η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόκειται να εμφανιστούν μαζί στο φεστιβάλ της Coachella που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Απριλίου.

πηγή: fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία - Θεσσαλονίκη: “Νταής” αστυνομικός εκτός υπηρεσίας χτύπησε τον ανήλικο γιό μου

Εκλογές: Ο Βορίδης, ο Τζανερίκος, ο Άρειος Πάγος και το κόμμα του Κασιδιάρη

Qatar Gate: Η Εύα Καϊλη μέσα από τις φυλακές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)