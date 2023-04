Πολιτισμός

Βασιλιάς Κάρολος: Το ντοκιμαντέρ για την ζωή του έχει... ελληνική υπογραφή

Το ντοκιμαντέρ ζωής και πορείας του νέου εστεμμένου θα κυκλοφορήσει σε 17 χώρες. Πότε θα προβληθεί στην Ελλάδα.



Την ημέρα της ενθρόνισης του Βασιλιά Καρόλου θα κυκλοφορήσει σε 17 χώρες το ντοκιμαντέρ ζωής και πορείας του νέου εστεμμένου το οποίο έχει αναλάβει η Ελληνίδα project manager και κειμενογράφος των Βρετανικών ανακτόρων Ανδριανή Μανέττα.

«Χρησιμοποιώντας σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και αποσπάσματα συνεντεύξεων, πρόκειται να δούμε στιγμές από την παιδική του ηλικία, τις σπουδές και τα ταλέντα του, το έργο του μέσα από το Prince Trust, την πατρότητα, τις θέσεις του ως αρχηγός του στρατού και της Εκκλησίας, τις απόψεις του για το περιβάλλον και τους παπαράτσι και φυσικά τα συναισθήματα του ως προς τις δύο συζύγους του», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Μανέττα.

Στην πολυαναμενόμενη παραγωγή στην οποία συμμετέχουν άτομα με αναπηρίες που έχουν ωφεληθεί από τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς που ηγείται ο Βασιλιάς δίνεται έμφαση στις απαντήσεις που έχει δώσει ο Κάρολος στα σημαντικότερα θέματα της ζωής του. «Το ντοκιμαντέρ περιέχει αρκετά έμμεσα μηνύματα και μια μεγάλη έκπληξη στο τέλος» αναφέρει η συνεργάτιδα της βασιλικής οικογένειας.

Είναι άξιο αναφοράς ότι μαζί με την «πένα» της κ. Μανέττα η ξεχωριστή παραγωγή έχει ελληνική υπογραφή. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο ελληνικής καταγωγής Γιάννης Πλασταργιάς και το μοντάζ έχει την υπογραφή του Γιώργου Μυστίλογλου.

Η ίδια σημειώνει παράλληλα ότι «η ομάδα που αποδίδει άριστα δεν την αλλάζεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μυστίλογλου για το καταπληκτικό μοντάζ και κυρίως για τις ατελείωτες ώρες επεξεργασίας που χρειάστηκαν επί 2 μήνες μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό προϊόν».

Στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 6 Μαΐου από την ΕΡΤ.

