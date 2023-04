Κόσμος

Τζακ Τεσέιρα : Ποιος είναι ο συλληφθείς για διαρροή εγγράφων του Πενταγώνου

Δηλώσεις για τον νεαρό συλληφθέντα έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ επιβεβαίωσε απόψε ότι ο άνδρας που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα για την υπόθεση της διαρροής διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου είναι ο Τζακ Ντάγκλας Τεσέιρα, μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης.

«Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον Τεσέιρα νωρίτερα το απόγευμα, χωρίς να υπάρξουν απρόοπτα», ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, συμπληρώνοντας ότι θα οδηγηθεί σύντομα ενώπιον δικαστηρίου της Μασαχουσέτης.

Ο 21χρονος συνελήφθη στο Νορθ Ντάιτον, μια αγροτική κοινότητα νότια της Βοστώνης. Θεωρείται επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, ρατσιστικά μιμίδια και βιντεοπαιχνίδια.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν βαριά οπλισμένους άνδρες να συνοδεύουν έναν νεαρό, που φορούσε γκρι μπλουζάκι και κόκκινο σορτς.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ταξίαρχος Πατ Ράιντερ, λίγο νωρίτερα χαρακτήρισε τη διαρροή αυτή «προμελετημένη εγκληματική ενέργεια».

Ορισμένα από τα στοιχεία που διέρρευσαν φέρεται να αφορούν τις στρατιωτικές δυνατότητες και τις ελλείψεις της Ουκρανίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα και η Τουρκία.

