Οικονομία

Μύκονος: Έκαναν οικοδομικές εργασίες μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Νέο απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Μύκονο, όπου οι πολεοδομικές παραβάσεις έχουν περάσει σε…άλλο επίπεδο.

Μέσα σε χώρο που εμπίπτει στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς έκαναν οικοδομικές εργασίες δύο άνδρες στη Μύκονο.

Οι δύο εργάτες συνελήφθησαν από αστυνομικούς, την ώρα που εκτελούσαν τις εργασίες για λογαριασμό εστιατορίου, στην περιοχή Μπούκα – Ταγκού.

Το οικόπεδο, που ανήκει σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και απαγορεύεται η δόμηση (Ζώνη προστασίας Α’).

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν χθες (Τετάρτη 26 Απριλίου 2023) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δύο αλλοδαποί για παράνομες οικοδομικές εργασίες.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και συνδρομής σε κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Υπουργείο Πολιτισμού) προέκυψε ότι, οι δράστες προέβαιναν σε παράνομες εργασίες εντός ορίων χαρακτηρισμένης αρχαιολογικής περιοχής.

Επίσης, στους χώρους της επιχείρησης όπου ενεργούσαν οι αλλοδαποί διαπιστώθηκαν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, καθώς και παραβάσεις που εμπίπτουν στο Νόμο περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες».

