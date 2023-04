Πολιτική

ΚΟΤΕΣ - Νίκος Λούβρος: Ο Πρόεδρος, το κόμμα και το τσιγάρο (βίντεο)

Το κόμμα υπέρ του καπνίσματος, με έδρα σε ένα μπαρ, υποψήφιους φανατικούς αντικαπνιστές και συνδυασμούς σε όσες εκλογικές περιφέρειες “φτάνουν τα λεφτά”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του κόμματος Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. (Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση), βασική θέση του οποίου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των καπνιστών.

Όπως είπε ο κ. Νίκος Λούβρος στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «το κόμμα κανονικά θα έπρεπε να λέγεται “Κατατρεγμένοι όλων των εθνών ενωθείτε”, αλλά δεν θα περνούσε στον Άρειο Πάγο».

«Το 2009 είχα κατέβει μόνος μου στην Α’ Αθηνών. Μετά βοήθησα τον Καμίνη να βγει δήμαρχος, αλλά ευχαριστώ δεν άκουσα βέβαια. Το 2019 ήμουν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Αθηνών και πήρα 3.500 σταυρούς και τώρα κατεβαίνω μόνος μου», είπε ο κ. Λούβρος.

Απαντώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, ο Πρόεδρος του κόμματος είπε «Θέλω να πετύχω αισθητική και φαντασία. Σήμερα στην πολιτική η φαντασία είναι “προστατευόμενο είδος”».

«Το κόμμα έχει 15.000 μέλη. Θα κατέβουμε με συνδυασμούς μέχρι όπου φθάνουν τα λεφτά μας, υπολογίζουμε το πολύ σε 30 περιφέρειες», παραδέχθηκε με παρρησία ο κ. Λούβρος, ο οποίος αποκάλυψε ότι η έδρα του κόμματος είναι ένα μπαρ, αλλά και ότι «έχουμε και πολλούς φανατικούς αντικαπνιστές στο κόμμα μας. Έχουμε τέτοιο εξαερισμό στους χώρους μας, που μπορούμε να συνυπάρχουμε»

Ερωτηθείς σχετικά με τις προβλέψεις του για τις κάλπες της 21ης Μαΐου, ο κ. Λούβρος είπε «εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών, αλλά αυτή η ταλαίπωρη Αριστερά είναι πάντα διασπασμένη. Το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπω τρίτο κόμμα, μάλλον θα είναι τέταρτο. Εγώ βλέπω το ΚΚΕ να είναι τρίτο κόμμα».

Το κόμμα ΚΟΤΕΣ έχει τύχει μεγάλης προβολής στο εξωτερικό, καθώς όπως είπε ο Πρόεδρος του, «Ήταν το πρώτο κόμμα παγκοσμίως που ήταν υπέρ του τσιγάρου και μας παρουσίασαν πολλά μεγάλα διεθνή ΜΜΕ».

Το κόμμα το 2009 κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του Νόμου Αβραμόπουλου περί απαγόρευσης του καπνίσματος, μια πράξη που του έδωσε σημαντική δημοσιότητα.

