Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Η Πόπη Τσαπανίδου ανακοίνωσε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επικεφαλής ο Όθωνας Ηλιόπουλος, στην δεύτερη θέση η Έλενα Ακρίτα.



Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε σε μαγντοσκοπήμενο μήνυμα της, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου. «Η σύνθεσή του καθρεφτίζει τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις ρίζες του στην ελληνική κοινωνία, την ανανέωση του κόμματος, τη δυναμική της πολιτικής αλλαγής», σημείωσε η Π. Τσαπανίδου, τονίζοντας: «Πενήντα τοις εκατό γυναίκες για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας, επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση, νέες και νέοι, άνθρωποι της παραγωγής και του πολιτισμού, εκπρόσωποι όσων υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις και αποκλεισμούς, θα δώσουν τη μάχη μαζί με όλους τους υποψήφιους και όλο το κόμμα για την εκλογική νίκη και την πολιτική αλλαγή».

Ειδικότερα, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως το παρουσίασε η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος είναι το εξής:

«Στην πρώτη θέση ο Όθωνας Ηλιόπουλος γιατρός καθηγητής στην Ιατρική σχολή του Χάρβαρντ ερευνητής. Εργάζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου.

Στη δεύτερη θέση η Έλενα Ακρίτα. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος μια γυναίκα με έντονη δράση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην τρίτη θέση ο εν αποστρατεία ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρώην υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Στην τέταρτη θέση η Πόπη Τσαπανίδου Δημοσιογράφος, Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Στην πέμπτη θέση ο Μιχάλης Καλογήρου, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα και μάχιμος δικηγόρος.

Στην έκτη θέση η Τζένη Λειβαδάρου. Ανάπηρο άτομο. Πολιτικός μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στις τεχνολογίες υδατικών πόρων αλλά και στα οικονομικά των υποδομών από το Cambridge. Ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και με τη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην έβδομη θέση ο Θανάσης Τσακρής. Καθηγητής Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής.

Στην όγδοη θέση η νομικός Ζωρζέττα Λάλη. Υπήρξε στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ένατη θέση ο Στέφανος Κασσελάκης απόδημος Έλληνας, επιχειρηματίας στο χώρο της ναυτιλίας. Σπούδασε με υποτροφίες χρηματοοικονομικά και διεθνείς επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβανία. Με ενεργή δράση σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στη δέκατη θέση η μοναδική γυναίκα αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Με ειδίκευση αλλά και προϋπηρεσία στη διαχείριση προσφυγικού/μεταναστευτικού.

Στην ενδέκατη θέση ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης. Πολιτικός μηχανικός, από τη νέα γενιά στελεχών του Σύριζα, ενεργός στο κίνημα των εργαζομένων μηχανικών. Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στη δωδέκατη, η Νατάσα Ρωμανού. Ερευνήτρια στη Μοντελική Ωκεανογραφία και το Κλίμα της ΝΑΣΑ, συμβεβλημένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Στη δέκατη τρίτη θέση ο Όμηρος Πουλάκης ηθοποιός με ξεχωριστή δράση στο χώρο του πολιτισμού, ενεργός στο κίνημα Support Art Workers.

Στη δέκατη τέταρτη η Δώρα Τσαμπάζη. Δημοσιογράφος με μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Και στην τελευταία τιμητική θέση, ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, βουλευτής και πρώην υπουργός Επικρατείας».

«Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ψηφοδέλτιο που θα διεκδικήσει τη νίκη για την πολιτική αλλαγή», κατέληξε η Π. Τσαπανίδου.

