VICE Specials - Τουρκία: “ο σεισμός που θα κρίνει τις εκλογές” (εικόνες)

O σεισμός με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και η “επόμενη ημέρα” για τους πληγέντες, που θα κρίνει και την ψήφο εκατομμυρίων πολιτών, απασχολεί το νέο "VICE Specials" στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 4 Μαΐου στη 01:00 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Τουρκία: Ο Σεισμός που θα Κρίνει τις Εκλογές».

Πώς μπορεί να επηρεάσει ο μεγάλος σεισμός της Τουρκίας τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις 14 Μαΐου και να οδηγήσει σε μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος χώρας;

Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης Ερντογάν να υποβαθμίσει τις πολιτικές και τις κατασκευαστικές ευθύνες, οι πληγέντες κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις κακοτεχνίες των νεόδμητων κτιρίων και τους ελλιπείς ελέγχους της Πολιτείας κατά το χτίσιμό τους, ενώ αγωνιούν για τη γρήγορη αποκατάστασή τους.

Λίγες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ της 6ης Φεβρουαρίου στην Τουρκία, που παρέσυρε στον θάνατο περισσότερες από 50 χιλιάδες ζωές, ο Αλέξανδρος Αβραμίδης επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και μας μεταφέρει το μέγεθος της καταστροφής: Πολιτείες ερείπια, σωστικά συνεργεία εξουθενωμένα από τις αγωνιώδεις προσπάθειες για την ανεύρεση επιζώντων, καταβεβλημένους συγγενείς να στέκονται δίπλα στα χαλάσματα, ελπίζοντας να βρεθούν οι δικοί τους άνθρωποι.

Μηχανικοί, αλλά και απλοί πολίτες στα Άδανα, το Καχραμανμαράς, το Ισκεντερούμ και την Αντιόχεια που έχασαν τα πάντα, δίνουν τη δική τους εξήγηση για τα αίτια της καταστροφής.

Στο Μαράς, Έλληνες διασώστες της ΕΠΟΜΕΑ και της Rescue GR, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν για το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής περιγράφουν την αγωνία τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων αλλά και τη δυσκολία της συναισθηματικής διαχείρισης μιας τέτοιου μεγέθους τραγωδίας.

Στην Αντιόχεια ο Πατέρας Παύλος, εφημέριος της τοπικής ορθόδοξης κοινότητας, μπροστά στα ερείπια της κατεστραμμένης εκκλησίας, μιλάει για τις δύσκολες πρώτες ώρες του σεισμού, για την ιστορία της κοινότητας, αλλά και για το μέλλον της. Η κάμερα του VICE καταγράφει μία Κυριακάτικη Λειτουργία στον Ορθόδοξο Ναό των Αρχαγγέλων της Μερσίνης, όπου βρήκαν φιλοξενία οι πληγέντες της Αντιόχειας.

Οι πληγές που άφησε ο καταστροφικός σεισμός της Τουρκίας είναι ακόμη ανοιχτές και σε λίγες μέρες θα φανεί αν θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

