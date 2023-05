Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Προφυλακίστηκαν και οι 2 συλληφθέντες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία στην υπόθεση της δολοφονίας του Γ. Καραϊβάζ

Του Κώστα Τάτση

Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια που κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Επί τρεισήμισι ώρες ο σαρανταοκτάχρονος ήταν στο γραφείο του ανακριτή και απαντούσε στον καταιγισμό ερωτήσεων που δέχθηκε από τον δικαστικό λειτουργό.

Η πλειοψηφία των ερωτημάτων αφορούσε την παρουσία του λευκού βαν που ανήκει στην σύντροφό του κατηγορουμένου και έχει καταγράφει να βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος την 9η Απριλίου του 2021, όσο και την προηγούμενη ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους και αρνήθηκε την συμμετοχή του στην εν ψυχρω εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ. Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι μπήκε στο ανακριτικό γραφείο ο σαραντάχρονος αδερφός του πρώτου κατηγορουμένου για να απολογηθεί, καθώς σύμφωνα με την δικογραφία φέρεται να είναι εκείνος που πυροβόλησε τον Γιώργο Καραϊβάζ.

Και οι δύο, αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται.

Αύριο Πέμπτη (4/5/23) στον ανακριτή θα μεταβεί η χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της δικογραφίας μαζί με τον δικηγόρο της καθώς ψάχνει αυτά τα δύο χρόνια τους δολοφόνους του συζύγου της.

Ο 40χρονος και ο 48χρονος είχαν πάρει προθεσμία την περασμένη εβδομάδα, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τόρι Μπάουι: Νεκρή η “χρυσή” Ολυμπιονίκης - Ήταν μόλις 32 ετών

Ίλιον: Πατέρας έβαλε κρυφή κάμερα στο μπάνιο και κατέγραφε γυμνούς την έφηβη κόρη και το γιο του!

Βελιγράδι: Μακελειό σε σχολείο με δράστη μαθητή (εικόνες)