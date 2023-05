Κόσμος

Ιταλία: Αντεμβολιαστής χαστούκισε πρώην Πρωθυπουργό (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες με τον αντιεμβολιαστή να χαστουκίζει τον πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, στην διάρκεια εκδήλωσης, σε πλατεία.

Ένας αντεμβολιαστής χαστούκισε, σήμερα το απόγευμα, τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, σε πολιτική εκδήλωση που είχε οργανωθεί στην πόλη Μάσσα της βόρειας Ιταλίας.

Ο δράστης αρχικά πλησίασε τον Κόντε αφήνοντας να φανεί ότι είχε την πρόθεση να τον χαιρετίσει.

Ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός του κινήματος Πέντε Αστέρων δήλωσε πως «όταν κάποιος αναλαμβάνει κυβερνητικά καθήκοντα και λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις σε περιόδους μεγάλης δυσκολίας για την χώρα, όπως συνέβη με την πανδημία κορονοϊού, δεν μπορεί να ικανοποιεί όλους».

Την αλληλεγγύη τους στον Κόντε εξέφρασαν η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός υποδομών Ματέο Σαλβινι και η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν.

