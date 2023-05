Life

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Αποκαλυπτική ήταν η σπουδαία ερμηνεύτρια, που μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο βίντεοκλιπ του νέου τραγουδιού της, που κυκλοφορεί από την Heaven Music.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν την Δευτέρα η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία μίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για το καινούριο τραγούδι της, «Χάρτης», που κυκλοφορεί από την Heaven Music του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Στο βιντεοκλίπ του «Χάρτη» πρωταγωνιστεί ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, με τον οποίο η τραγουδίστρια μένει σε σπίτι που είναι μεσοτοιχία με το δικό της.

Όπως είπε, η ίδια ντρεπόταν να κάνει την πρόταση στον Γιώργο Λιάγκα για να πάρει μέρος στο βιντεοκλίπ, ενώ ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως ντράπηκε να πει όχι στην πρόταση, ενώ σημαντικό ρόλο για να πεισθεί τελικώς έπαιξε ο Γιάννης Λάτσιος, που είναι φίλος του και κουμπάρος της τραγουδίστριας.

Μιλώντας για την ζωή της, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε «σπούδασα δημοσιογραφία σε κολέγιο της Θεσσαλονίκης, αφού έδωσα πανελλήνιες στην τρίτη δέσμη και δεν πέρασα στην Νομική, αφού όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος».

Για τον Γιώργο Θεοφάνους και την δυσαρέσκεια της για την άδεια που έδωσε ο δημιουργός για να χρησιμοποιηθεί σε παραφθορά σε διαφήμιση, η μεγάλη επιτυχία τους, το τραγούδι «Φεγγάρι μου», η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε «έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να έχω πει συνολικά τα πιο πολλά του τραγούδια σε αριθμό. Είναι μεγάλο ταλέντο, έχουμε συνεργαστεί και επί σκηνής, έχουμε κάνει και συναυλίες. Είναι από τους πιανίστες που όταν παίζει, με προκαλεί να τραγουδήσω. Είναι πολύ καλός μαέστρος».

«Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή μας. Δεν με ενόχλησε καθόλου ούτε με νευρίασε. Με στενοχώρησε πάρα πολύ. Τα τραγούδια ανήκουν στους δημιουργούς. Αυτό μου γέννησε την απορία και την διαπίστωση ότι είσαι άοπλος, αν κάποιος άλλος θέλει να κάνει μια κίνηση. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί το "Φεγγάρι μου", για μένα ήταν σταθμός στην καριέρα μου. Εγώ έχω αφιερώσει την ζωή μου στην καριέρα μου και ξέρω τι με έφερε εδώ και ότι αυτήν την καριέρα που έχω χτίσει, την έχω χτίσει με την βοήθεια συνθετών και στιχουργών, αλλά την έχω κάνει και πολύ καθαρά, χωρίς να την έχω μπερδέψει και χωρίς να έχω κάνει οτιδήποτε άλλο. Όποιος μου πειράξει σε αυτό το οικοδόμημα έστω ένα τουβλάκι, με στενοχωρεί πάρα πολύ», συμπλήρωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Όπως σημείωσε, «δεν έχουμε μιλήσει έκτοτε. Δεν έχω λόγω να μην του μιλήσω αν τον δω. Άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει στην καριέρα μου, δεν μπορώ να μην τους εκτιμώ και να τους αγαπώ. Είναι δικό μου αυτό το τραγούδι, είναι του Γιώργου Θεοφάνους, αλλά είναι “δικό μου” αυτό το τραγούδι και άλλαξε την καριέρα μου σε εκείνη την στιγμή».

Για το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε «η Δέσποινα Βανδή πήρε το ρίσκο της να εκτεθεί στην τηλεόραση και της βγήκε, είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω να κάνω τηλεόραση. Μπορεί να φοβάμαι…».

«Με την Ελένη Μεγεγάκη είμαστε συγγενείς, είναι η αδελφή που δεν έχω. Δεν ήρθε στην έκθεση της κόρης μου, γιατί δεν ήρθε, τόσο απλά..», σημείωσε η τραγουδίστρια, διαλύοντας κάθε φήμη για σύννεφα στις σχέσεις με την κουμπάρα της.

Σε ότι αφορά την προσωπική ζωή της, είπε μεταξύ άλλων, «δεν βρίσκω λόγο να ξαναπαντρευτώ. Παιδιά δεν θα κάνω, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παντρευτώ. Τώρα, εάν βρεθεί κάποιος… θα το καταλάβετε όλοι. Για μένα ο έρωτας πρέπει “να τρέχει με χίλια”. Μακάρι να ήμουν ερωτευμένη κάθε μέρα. Με φλερτάρουν οι άνδρες, δεν έχω παράπονο».

Σε ερώτηση για τον «ιδανικό» άνδρα που θα ήθελε να γνωρίσει είπε «επειδή είμαι κι εγώ αυτοδημιούργητη, θα ήθελα να είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος, στα μάτια μου να φαντάζει όμορφος και φυσικά να έχει καλή καρδιά, γιατί δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα από έναν καλό άνθρωπο. Ε, μετά να είναι και λίγο ψηλός, τα βασικά… τα θες αυτά».

Αποκάλυψε πως «έχω κλάψει για άνδρα» και ότι «έχω κάνει λάθος επιλογές, έχω επιρρέπεια στα λάθη», ότι η πιο μεγάλη σε διάρκεια σχέση της κράτησε πέντε χρόνια, ενώ οι δύο γάμοι της από δυο και πέντε χρόνια αντίστοιχα καθώς και ότι «έχουμε πολύ ωραία σχέση με τα παιδιά μου. Θέλω μόνο να είναι ευτυχισμένες. Έχω εμπιστοσύνη στις κόρες μου».





