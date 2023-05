Πολιτική

Εκλογές: Πλακιωτάκης, Σταθάκης και Χρηστίδης στον δρόμο προς την κάλπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους, στον “τηλεοπτικό αέρα” του ANT1, για τις μετεκλογικές συνεργασίες και τα προγράμματα των κομμάτων που εκπροσωπούν.

Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν το βράδυ του Σαββάτου οι Γιάννης Πλακιωτάκης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Νομό Λασιθίου και υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, Γιώργος Σταθάκης, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Χανίων και πρώην υπουργός Ενέργειας και ο Παύλος Χρηστίδης υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ στο Νότιο τομέα Αθηνών.

Με τον χρόνο για τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, οι τρεις υποψήφιοι, μίλησαν στη Ρίτσα Μπιζόγλη για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, αλλά και για τα πρόγραμμα των κομμάτων που εκπροσωπούν.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, τόνισε ότι για να υπάρξει μια συνεργασία, τα κόμματα να συγκλίνουν πολιτικά, και μίλησε για την διατύπωση του Νίκου Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό “άγνωστο Χ” ενώ τόνισε ότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος κάλεσε τους πολίτες να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα πλειοψηφίας στις εκλογές.

Ο Γιώργος Σταθάκης, απάντησε σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και είπε μεταξύ άλλων πως στα βασικά θέματα που απασχολούν, αποτελούν σημεία που συγκλίνουν, ενώ επεσήμανε ότι μπορεί να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Παύλος Χρηστίδης, τόνισε ότι και τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, άλλα έλεγαν πριν τις εκλογές και άλλα τελικά έκαναν πράξη.

Στη συνέχεια οι τρεις άνδρες μίλησαν για τα προγράμματα των κομμάτων που είναι υποψήφιοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Πέθανε η Μαίρη Αλεξοπούλου