Θεσσαλονίκη: “Μετανιωμένα” τα αδέλφια μετά την φονική συμπλοκή για τις γάτες (εικόνες)

Με κατεβασμένα τα κεφάλια πέρασαν το κατώφλι της Εισαγγελέως. Ποιος υποστήριξαν ήταν ο λόγος που “άναψε τα αίματα”, με συνέπεια την τραγική κατάληξη του 52χρονου.

Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών παρουσιάστηκαν τα δύο αδέλφια από την Θεσσαλονίκη, που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 52χρονο ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, επειδή τάιζε τις αδέσποτες γάτες της γειτονιάς τους.

Με σκυμμένα τα κεφάλια τα δύο αδέλφια, πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Η Εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώπιον ανακριτή, την Τρίτη.

Μέσω του δικηγόρου τους, εμφανίστηκαν μετανιωμένοι και ισχυρίστηκαν ότι πρόθεσή τους δεν ήταν να αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή.

Οι δράστες υποστήριξαν πως ο καυγάς ξεκίνησε, για ένα πλαστικό δοχείο με αποφάγια που είχε αφήσει το θύμα έξω από το κατάστημα του για να ταΐσει τις γάτες.

Ο διαπληκτισμός πήρε έκταση, όταν στο σημείο εμφανίστηκε η μητέρα των δραστών.

Τα αδέλφια υποστηρίζουν πως το θύμα, απευθύνθηκε στην μητέρα τους με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και αυτό προκάλεσε την συμπλοκή.