Πάτμος: Το αφιέρωμα της Le Figaro για το νησί της Αποκάλυψης

"Υμνοι" για την Πάτμο από την γαλλική εφημερίδα. Γιατί η Πάτμος είναι ένα νησί που πρέπει να επισκεφθείς...

Στα ομορφότερα νησιά της Ελλάδας για να επισκεφτεί κανείς αυτό το καλοκαίρι συμπεριλαμβάνεται η Πάτμος σύμφωνα με το πρόσφατο εντυπωσιακό αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Figaro» https://www.lefigaro.fr/voyages/inspiration/iles-grecques-quelles-sont-les-plus-belles-a-visiter-20220221#les-iles-plus-tranquilles-syros-et-patmos.

Μεταξύ άλλων, η δημοφιλής γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως «η Πάτμος είναι το απόλυτο καταφύγιο της γαλήνης όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Ιδανικό για να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, αυτό το νησί διαθέτει πλήθος από πανέμορφες παραλίες και μέρη προσκυνήματος. Συνολικά 51 πλούσια διακοσμημένα μοναστηριακά συγκροτήματα, εκκλησίες, ερημητήρια και μοναστήρια συνδυάζονται για να δώσουν στην Πάτμο μια μοναδική πνευματική αύρα. Το βράδυ, κάτοικοι και επισκέπτες συναντιούνται στις πλατείες του λιμανιού της Σκάλας ή της Χώρας στην κορυφή του λόφου για να μοιραστούν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μέσα σε μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.

Επιπλέον ένα ακόμη καθιερωμένο διεθνές μέσο, το βρετανικό Readers Digest προτείνει την Πάτμο για διακοπές το 2023. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η Πάτμος είναι το Ιερό Νησί της Ελλάδας που κατακλύζεται από μυστηριακή ενέργεια. Πεζοπορία, τοπική κουζίνα και εξαιρετικές τουριστικές υπηρεσίες συνθέτουν έναν μοναδικό προορισμό για όσους επιζητούν την ποιότητα στο ταξίδι τους.

«Η πληρότητα στα ανοικτά καταλύματα άγγιξε το 100% τις ημέρες του Πάσχα, ενώ οι προοπτικές για το επικείμενο καλοκαίρι είναι πολύ θετικές. Η Πάτμος έχει πολλές πλευρές να ανακαλύψει κανείς, στοιχείο που τονίζουμε και στο αφήγημά μας», τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου, Νίκος Κουτούζος. Σημειώνεται πως τα δύο νέα αφιερώματα για το νησί της Αποκάλυψης ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμένων δημοσιογραφικών επισκέψεων με πρωτοβουλία του Δήμου Πάτμου.

