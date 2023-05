Κοινωνία

Χαλάνδρι: Καταδίωξη “θρίλερ” τα ξημερώματα

Κινηματογραφική καταδίωξη πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι, όταν δύο οχήματα δεν σταμάτησαν σε έλεγχο αστυνομικών...

Επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη με δύο οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες γύρω στις 04.00 τα ξημερώματα 2 οχήματα κλήθηκαν να σταματήσουν σε αστυνομικό έλεγχο στην οδο Παλαιολόγου. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων, όχι μόνο δεν υπάκουσαν στις υποδείξεις των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν από κεντρικούς οδικούς άξονες και στενάκια.

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και ακινητοποιήσαν το ένα όχημα στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα τα οποία προσήχθησαν και το άλλο στην συμβολή Μεσογείων και Αγίας Παρασκευής στο οποίο επέβαινε άτομο το οποίο προσήχθη και μέχρι να το ακινητοποιήσουν είχε προσκρούσει σε 2 άλλα σταθμευμένα



