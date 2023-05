Οικονομία

ΔΥΠΑ – Ανεργία: Οι εγγεγραμμένοι τον Απρίλιο

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων για τον περασμένο μήνα και οι συγκρίσεις με τον περασμένο μήνα και τον περασμένο χρόνο.

Σε 927.793 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τον Απρίλιο του 2023, καταγράφοντας μείωση κατά -70.529 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο του 2022 και μείωση κατά -107.787 άτομα (-10,4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο του 2023, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Από τα 927.793 άτομα, 517.698 άτομα (ποσοστό 55,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 410.095 (ποσοστό 44,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 324.979 άτομα (ποσοστό 35,0%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 602.814 άτομα (ποσοστό 65,0%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 305.630 άτομα (ποσοστό 32,9%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 439.670 άτομα (ποσοστό 47,4%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανήλθε σε 309.582 άτομα (ποσοστό 33,4%) και 181.876 άτομα (ποσοστό 19,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Απρίλιο του 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 55.438 άτομα, από τα οποία οι 40.689 (ποσοστό 73,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 14.749 (ποσοστό 26,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 26.553 (ποσοστό 47,9%) και οι γυναίκες σε 28.885 (ποσοστό 52,1%).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Απρίλιο του 2023, ανήλθε σε 55.438 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά -92.627 άτομα (-62,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Απρίλιο του 2022 και μείωση κατά -139.927 άτομα (-71,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο του 2023.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 37.655 (ποσοστό 67,9%) είναι κοινοί, 1.102 (ποσοστό 2%) είναι οικοδόμοι, 14.749 (ποσοστό 26,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.767 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 138 (ποσοστό 0,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 27 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

