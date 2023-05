Πολιτισμός

Ο Λανγκ Λανγκ στο Ηρώδειο για πρώτη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σούπερ σταρ του πιάνου, σε μια εμφάνιση στην “σκιά της Ακρόπολης”, σε μια συμπαραγωγή της ΚΟΑ και του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου.

Ένας πραγματικός σούπερ σταρ της σύγχρονης κλασικής μουσικής, ο Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ, θα βρεθεί στις 15 Ιουλίου στη σκηνή του Ηρωδείου, σε μια συναυλία-ορόσημο για το φετινό καλοκαίρι.

Ο κορυφαίος πιανίστας θα ερμηνεύσει το δημοφιλές Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Έντβαρντ Γκριγκ υπό τη διεύθυνση του θρυλικού αρχιμουσικού Κρίστοφ Έσενμπαχ, που ηγείται και της έντονα συναισθηματικής Τέταρτης Συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι. Με αυτό το κορυφαίο μουσικό γεγονός η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών γιορτάζει φέτος τα 80 της χρόνια.

Lang Lang: Ο σούπερ σταρ του πιάνου για πρώτη φορά στο Ηρώδειο - Απίστευτο κι όμως αληθινό

Σε υψόμετρο 3454 μέτρων στις ελβετικές Άλπεις, στον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης, περιτριγυρισμένος από χιόνια, ο Λανγκ Λανγκ ερμηνεύει ατάραχος με εκθαμβωτική τεχνική κλασικά αριστουργήματα ρεπερτορίου. Πρόκειται για μια από τις δεκάδες πολυσυζητημένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη που από την αρχή της καριέρας του έχει βάλει στόχο να κάνει το πιάνο και πάλι δημοφιλές στις νέες γενιές.

Ένα Παιδί… θαύμα

Πώς, όμως, ένα παιδί από τη βιομηχανική πόλη του Σενγιάνγκ έφτασε να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις 100 πιο σημαντικές προσωπικότητες του πλανήτη του περιοδικού Time;

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εξέφρασε την επιθυμία να μάθει πιάνο σε ηλικία δύο ετών, όταν παρακολούθησε ένα επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων Τομ και Τζέρι στο οποίο ακουγόταν η Δεύτερη Ουγγρική Ραψωδία του Φραντς Λιστ.

Το ταλέντο του φάνηκε από νωρίς και σύντομα η πιανιστική του εκπαίδευση έγινε το μοναδικό μέλημα της οικογένειας, με τον εξαιρετικά αυστηρό πατέρα του να αναλαμβάνει την επίβλεψη της εξέλιξής του. Μετά από σκληρή μελέτη και πολλές προσωπικές θυσίες, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών παίζει ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Κίνας και τρία χρόνια αργότερα συμπράττει με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο σε μια βραδιά που τον καθιέρωσε ως έναν από τους ανερχόμενους αστέρες στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Φτιαγμένος για την κορυφή

Η πορεία προς την κορυφή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμφανίσεις στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008, στην αίθουσα συνελεύσεων του ΟΗΕ την Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Τιεν Αν Μεν για την 60ή επέτειο από την ίδρυση της Κίνας αλλά και στα μουσικά βραβεία Grammy, όπου έχει βρεθεί στη σκηνή μαζί με έναν από τους μουσικούς του ήρωες – όπως ο ίδιος λέει – τον θρυλικό πιανίστα της τζαζ Χέρμπι Χάνκοκ που θα φιλοξενηθεί και αυτός φέτος στο Ηρώδειο στις 11 Ιουλίου.

Η φήμη του Λανγκ Λανγκ τον έφερε ακόμη και μπροστά στα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, σε μια συναυλία με αφορμή το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2012.

Το μουσικό μέγεθος του Λανγκ Λανγκ δεν άφησε ασυγκίνητη και την εταιρεία-κολοσσό του αμερικανικού θεάματος Disney, που τον επέλεξε για την ηχογράφηση ενός άλμπουμ με τις πιο μεγάλες μουσικές επιτυχίες από τις ταινίες της.

Σήμερα τόσο οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του όσο και η προσωπικότητα του αναδεικνύουν τον Κινέζο πιανίστα σε διεθνούς εμβέλειας μουσικό είδωλο, που έχει κερδίσει την αναγνώριση του μεγάλου κοινού.

Απτόητος

Η διαδρομή του ωστόσο είχε και απρόοπτα. Το 2017 η πολύωρη μελέτη και τα συνεχή ρεσιτάλ έφεραν τον Λανγκ Λανγκ σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η καριέρα του. Μια επίμονη τενοντίτιδα στο αριστερό χέρι τον ανάγκασε να αναβάλει αρκετές εμφανίσεις του.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, σε συναυλία του στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, χρειάστηκε να επιστρατεύσει φαντασία και ευρηματικότητα, αναθέτοντας στον τότε 14χρονο πιανίστα Μαξίμ Λάντο να παίξει μαζί του το μέρος για το αριστερό χέρι της Γαλάζιας Ραψωδίας του Γκέρσουιν.

Γράφοντας Ιστορία

Το 2019 έγινε ο πρώτος πιανίστας στην ιστορία της περίφημης Steinway & Sons που κλήθηκε να συνεργαστεί για την κατασκευή ενός νέου μοντέλου πιάνου που φέρει το όνομα του και την υπογραφή του εγχάρακτη. Το μοντέλο αποκαλύφθηκε ενώπιον 1.600 καλεσμένων σε πριβέ συναυλία του Λανγκ Λανγκ στο Παρίσι, πήρε το όνομα Black Diamond και έχει το σχήμα διαμαντιού. Μετά την κυκλοφορία περιορισμένων αντιγράφων, η εταιρεία σταμάτησε την παραγωγή του εκτινάσσοντας την αξία του και τη σπανιότητά του.

Μουσική για όλα τα παιδιά

Ο Λανγκ Λανγκ δεν ξεχνά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένειά του όταν ήταν παιδί. Το διεθνές ίδρυμά του (Lang Lang International Music Foundation) έχει στόχο να κάνει προσβάσιμη τη μουσική εκπαίδευση σε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται, ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν.

Ενδεικτικά, το ίδρυμα προσφέρει κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο δολάρια σε δημόσια σχολεία των Η.Π.Α., ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές να διδαχθούν μουσική και να ξεκινήσουν μαθήματα πιάνου.

Ένα αξεπέραστο σόου

Η εκρηκτική δεξιοτεχνία του, η μοντέρνα σκηνική του παρουσία και η τόλμη του να συνδυάζει πολλές φορές την κλασική μουσική με πιο σύγχρονα ακούσματα έχουν κάνει τον Λανγκ Λανγκ έναν από τους πιο επιδραστικούς και δημοφιλείς σύγχρονους πιανίστες. Μάλιστα, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι ανατρεπτικές ερμηνείες του, γεμάτες εκφραστικότητα και λάμψη φέρνουν την κλασική μουσική στο σήμερα και δημιουργούν ένα ακρόαμα μοναδικής αισθητικής. Κι όλα αυτά ενώ δεν του λείπουν η άψογη – σε ύψιστο βαθμό- τεχνική και το απαράμιλλο ταλέντο.

Ραντεβού στο Ηρώδειο

Η εμφάνιση του Λανγκ Λανγκ τον Ιούλιο στην Αθήνα προβλέπεται συναρπαστική αλλά και άκρως ανατρεπτική, καθώς ο Κινέζος καλλιτέχνης έχει αποδείξει ότι είναι «ανήσυχο πνεύμα» που ποτέ δεν επαναπαύεται.

Ένα καλοκαιρινό ραντεβού του Λανγκ Λανγκ με την Κρατική Ορχήστα Αθηνών και τον θρυλικό αρχιμουσικό Κρίστοφ Έσενμπαχ, που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Μια συμπαραγωγή της ΚΟΑ και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

