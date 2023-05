Αθλητικά

Οπαδική βία: Εξιχνιάστηκαν τρεις επιθέσεις σε ανήλικους

Σε μάστιγα για την ελληνική κοινωνία έχουν εξελιχθεί τα οπαδικά επεισόδια. Τι πρόδωσε τους δράστες.

Στην εξιχνίαση τριών περιπτώσεων οπαδικής βίας σε βάρος ανήλικων που έγιναν στις 5 και 23 Δεκεμβρίου 2022 στην περιοχή των Γλυκών Νερών και στο Χαλάνδρι, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, νομοθεσία για τα όπλα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, πρόκειται για οπαδούς ομάδας που φέρεται να ανήκουν σε οργανωμένους συνδέσμους, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού με άλλα άτομα, που αναζητούνται, πραγματοποιούσαν ομαδικές επιθέσεις σε βάρος μη οργανωμένων φιλάθλων άλλης ομάδας, κυρίως ανηλίκων, κατά τη διάρκεια επιστροφής τους από αγώνες.

Πιο αναλυτικά, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, μετά από αγώνα μεταξύ των ομάδων τους, εντόπιζαν τα θύματά τους κατά την αποβίβασή τους από μέσα μαζικής μεταφοράς και πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις.

Στόχος των επιθέσεων ήταν να αφαιρέσουν από τα θύματα τα διακριτικά της ομάδας που έφεραν και να τα αναρτήσουν σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται οργανωμένος σύνδεσμος της ομάδας, καθώς και η περαιτέρω πρόκληση σωματικών βλαβών και αφαίρεση άλλων προσωπικών τους αντικειμένων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

