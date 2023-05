Life

“The 2Night Show” - Γιώργος Λιβάνης: Η πρόταση του Αρναούτογλου για το νέο του τραγούδι (βίντεο)

Η απολαυστική συνέντευξη του ταλαχτούχου τραγουδιστή στον Γρηγόρη Αρναούτογλου...

Στην παρέα του «The 2Night Show», το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκε και ο Γιώργος Λιβάνης.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, πάντα χαμογελαστός και αυθόρμητος μίλησε για τις πρόσφατες επαγγελματικές, αλλά και προσωπικές του επιτυχίες.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχε με τον Νίκο Οικονομόπουλο και την αγάπη και την στήριξη του κόσμου.

«Είμαι πολύ καλά, τελειώσαμε τώρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο FANTASIA. Ήταν μια παρέα τρομερή και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος δεν έφευγε ποτέ από το μαγαζί. Δεν έσπαγε το μαγαζί και ήταν υπέροχο, που σημαίνει ότι είχε επιτυχία στο κομμάτι της μουσικής».

Με αφορμή το νέο του τραγούδι, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του πρότεινε να συμμετέχει στο βίντεο κλιπ, η Νάνσυ Αντωνίου (σ.σ σύντροφος Γρηγόρη).

Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής του ανέφερε ένα όνομα, με τον Γιώργο Λιβάνη να μην το γνωρίζει και να αναφέρει πώς το Σπύρος Λέπουρας κάνει για κάποιον που δουλεύει στη λαϊκή.

Τι ήθελε και το είπε; Το πλήρωσε ακριβά με τα πλάνα του.

Ο «εκδικητικός» σκηνοθέτης αποφάσισε να μην του κάνει πλάνα ή να είναι χωρίς κεφάλι, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο πλατό.

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ρώτησε τον γοητευτικό τραγουδιστή εάν έχει κάνει γυμνισμό και ακολούθησε ο εξής αστείος διάλογος:

"Με κοπέλα μου, μόνος μου, ναι"

"Έχεις πάει σε παραλία γυμνιστών;"

"Όχι!"

"Φοβάσαι ε;"

"Αυτοί θα φοβηθούν", είπε ο Γιώργος Λιβάνης και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

