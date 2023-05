Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Η ΑΕΚ νταμπλούχος - Απονομή και... πανηγυρισμοί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ντελίριο ενθουσιασμού στην ΑΕΚ, που ολοκλήρωσε μια χρονιά με... μυθικό τρόπο κατακτώντας το πρώτο της νταμπλ μετά από 45 χρόνια. "Πάρτι" και στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια φανταστική χρονιά με... μυθικό τρόπο κατακτώντας το πρώτο της νταμπλ μετά από 45 χρόνια, μετά την νίκη της με 2-0 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο άδειο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης παίκτες και τεχνικό επιτελείο έγιναν έναν κουβάρι, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του νταμπλ.



Στην συνέχεια οι παίκτες της ΑΕΚ φόρεσαν μπλουζάκια για την κατάκτηση του νταμπλ και η ομάδα ανέβηκε για την απονομή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)





Οι Γαλανόπουλος - Αραούχο ήταν οι δύο ποδοσφαιριστές που σήκωσαν πρώτοι το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην συνέχεια, όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ ύψωσαν το τρόπαιο πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας. Όλοι το σήκωσαν στον ουρανό, με το χαμόγελο στα χείλη και τον ενθουσιασμό στα ύψη.

Ο σκόρερ της ΑΕΚ, ο Μουκουντί, ήταν και ο MVP του τελικού με τον έμπειρο στόπερ να παίρνει το βραβείο.

Η Νέα Φιλαδέλφεια... "φλέγεται"

Την ίδια ώρα, στο «πόδι» είναι και η Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του νταμπλ από την ΑΕΚ.

Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης είχαν συγκεντρωθεί στην OPAP Arena ώστε να δουν το ματς και μετά το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι ξεκίνησε το πάρτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπηρεσιακή Κυβέρνηση: Ποιοι θα είναι Υπηρεσιακοί Υπουργοί

Καταγγελία: Δασκάλα έβαλε σε 10χρονα ταινία ερωτικού περιεχομένου

Viral ο γλάρος που κλέβει... σνακ από περίπτερο στην Θάσο (βίντεο)