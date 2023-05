Πολιτική

Εκλογές: Ποιες έδρες κρατούν οι πολιτικοί αρχηγοί

Ποιους υποψήφιους βουλευτές αφήνουν εκτός οι "καραμπόλες" και ποιοι γίνονται βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες που δεν επέλεξαν οι αρχηγοί των κομμάτων.

Μία ημέρα έχει απομείνει μέχρι την ορκωμοσία των βουλευτών της νέας Βουλής η οποία θα διαλυθεί την επόμενη ημέρα και ο ένας μετά τον άλλον, οι πολιτικοί αρχηγοί αποφασίζουν ποια έδρα θα κρατήσουν.

Ως γνωστόν, οι επικεφαλής των κομμάτων είναι υποψήφιοι σε τρεις εκλογικές περιφέρειες και παίρνουν υποχρεωτικά σταυρούς από όλα τα ψηφοδέλτια που πέφτουν στην κάλπη υπέρ του κόμματος. Το ίδιο ισχύει στις εκλογικές περιφέρειες όπου είναι υποψήφιοι βουλευτές όσοι έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης θα κρατήσει την έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης, αφήνοντας έτσι ως πρώτο επιλαχόντα βουλευτή τον κ. Παναγιώτη Κοκκορη.

Έτσι, «απελευθερώνονται» η έδρα στον Έβρο όπου επίσης ήταν υποψήφιος, την οποία θα καταλάβει ο Σταύρος Κελέτσης, αλλά και η έδρα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών την οποία καταλαμβάνει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος

Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, θεωρείται βέβαιο ότι θα κρατήσει την έδρα στην Α’ Πειραιώς και θα αφήσει εκτός Βουλής τον Θοδωρή Δρίτσα, καθώς στις άλλες περιφέρειες όπου ήταν υποψήφιος εκλέγονται, εφόσον δεν καταλάβει αυτός την έδρα, νέοι βουλευτές.

Εφόσον μείνει βουλευτής Α’ Πειραιώς ο Αλέξης Τσίπρας, στις άλλες δύο περιφέρειες όπου ήταν υποψήφιος, σε Δωδεκάνησα και Σέρρες, θα καταλάβουν τις έδρες αντίστοιχα η Χρύσα Καραγιάννη και ο Κωνσταντίνος Καρπουχτσής.

Την Παρασκευή ανακοίνωσε τις αποφάσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκαλώντας αντιδράσεις για την έδρα που κράτησε.

Το πρωί του Σαββάτου ανακοινώθηκε από το ΚΚΕ η απόφαση του Δημήτρη Κουτσούμπα, διά της επιλογής του οποίου, γίνεται βουλευτής του ΚΚΕ και η Έρη Ρίτσου, κόρη του σπουδαίου ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα κρατήσει την έδρα στην Λάρισα. Ήταν υποψήφιος και στην Αχαΐα, όπως και στην Α' Θεσσαλονίκης, όπου τις έδρες καταλαμβάνουν αντιστοίχως οι Ιωάννης Λαϊνιώτης και Χρήστος Αμανατίδης.