Εκλογές στην Τουρκία: Την Παρασκευή η ορκωμοσία Ερντογάν και της νέας κυβέρνησης

Ποιοι θα κρατήσουν τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Πρόεδρος της Τουρκίας για άλλα 5 χρόνια, επεναξελέγη ο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στο χθεσινό δεύτερο γύρος των εκλογών.

Ο ίδιος παρομοιάζει την εκλογική του νίκη με την άλωση της Πόλης, λέγοντας ότι είναι η πύλη για την είσοδο της Τουρκίας στον νέο αιώνα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος, ο μακροβιότερος Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ανατολία «αιώνια τουρκική πατρίδα», ενώ στο στρατόπεδο του Κιλιτσντάρογλου επικρατεί προβληματισμός και πικρία για την αλλαγή που δεν ήρθε.

Φιέστα Ερντογάν μετά την εκλογική νίκη

Οι πανηγυρισμοί για τη θριαμβευτική νίκη του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δεν έχουν καλά καλά κοπάσει και ο Τούρκος πρόεδρος δεν ξεχνά την εθνικιστική ρητορική του…Μέσω τουίτερ στέλνει το μήνυμά του για τη συμπλήρωση 570 ετών από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μνημονεύοντας τον Μωάμεθ τον Πορθητή.

Από την πρώτη στιγμή που διαφάνηκε η νίκη του ο Ερντογάν έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια. Επικράτησε με 52,1% έναντι 47,8% του Κιλιτσντάρογλου. Επιλέγοντας μάλιστα για την πρώτη ομιλία του την Κωνσταντινούπολη, με το βλέμμα στραμμένο και στις δημοτικές εκλογές του `24… Τραγούδησε με τον κόσμο, με τη σύζυγό του Εμινέ δίπλα του συγκινημένη. Υιοθετώντας παράλληλα διχαστικό και επιθετικό λόγο προς την αντιπολίτευση… στηλιτεύοντας ακόμη και την φιλική προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ρητορική του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ανάλογη η εμφάνισή του και από την Άγκυρα, όπου επέλεξε να μιλήσει από το Προεδρικό Παλάτι, κάνοντας επίδειξη ισχύος με δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές του να τον επευφημούν… Παραλλήλισε τη νίκη του με την Άλωση…

Κλείνοντας και πάλι τα μάτια στην οικονομική κρίση, ο Ερντογάν επέμεινε ότι θα αλλάξει την εικόνα της χώρας… Η λίρα πάντως ακόμη και το πρωί συνέχισε να υποχωρεί έναντι του δολαρίου, διαμορφώθηκε στις 20,03 λίρες ανά δολάριο, κοντά σε ιστορικό χαμηλό. Το εθνικιστικό του παραλήρημα ακολούθησαν και οι υποστηρικτές του. Από τις πρώτες πρωινές ώρες συγκεντρώθηκαν μέσα στην Αγία Σοφία φωνάζοντας συνθήματα, ενώ έξω σχηματίζονταν ουρές για την πρωινή προσευχή την ημέρα της επετείου της Άλωσης. Το παρών το πρωί έδωσε μόνο ο Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται, μαζί με τους εταίρους του. Ενώ ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου που επισκέφθηκε το Μαυσωλείο του Μωάμεθ του Πορθητή στο δικό του μήνυμα τόνισε πως όλα αρχίζουν ξανά ζητώντας από τον κόσμο να μην ανησυχεί, μετά το αποτέλεσμα.

Κι ενώ ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι όσο είναι δεν πρόκειται να επιτρέψει να βγει από τη φυλακή ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος HDP μέσω τουίτερ έστειλε μήνυμα στους υποστηρικτές του να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Σχεδιάζει τη νέα κυβέρνηση ο Ερντογάν

Την Παρασκευή (2/6) αναμένεται η ορκωμοσία του Ερντογάν και την ίδια ημέρα η ανακοίνωση της σύνθεσης του νέου υπουργικού του Συμβουλίου, όπως δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Προέδρου Ιμπραχίμ Καλίν.

Ο νόμος δεν επιτρέπει στους βουλευτές να είναι και υπουργοί και επομένως όσοι είναι να υπουργοποιηθούν θα πρέπει να παραιτηθούν από την έδρα τους κα άρα δεν θα ορκιστούν. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι το νέο υπουργικό συμβούλιο θα είναι πολύ ανανεωμένο. Ήδη πριν από τις εκλογές έχουν κυκλοφορήσει διάγφορα ονόματα νέων υπουργών, όπως του εξ απορρήτων προεδρικού συμβούλου του Ερντογάν, του Ιμπραχίμ Καλίν, για το Υπουργείο Εξωτερικών όπως και του επίκεφαλής της ΜΙΤ Χακάν Φιντάν για το υπουργείο Άμυνας αλλά άλλες πληροφορίες έφεραν τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και τον Χουλουσί Ακάρ επίσης να παραμένουν στην νέα κυβέρνηση. Πάντως λέγεται, ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σουλεϊμάν Σοϋλού θα παραμένει στη θέση του, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον για το αν χρησιμοποιηθεί στην νέα κυβέρνηση ο Σινάν Ογάν, ο τρίτος προεδρικός υποψήφιος ο οποίος προσχώρησε στο στρατόπεδο του Ταιπ Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή ομιλία έδωσε απόψε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος ήταν μέλος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης, με αφορμή την επέτειο της άλωσης, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Γιορτές και πανηγύρια για τον Ερντογάν – Τούρκοι πλημμύρισαν τους δρόμους

Αίσθηση προκάλεσαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των υποστηρικτών του Ερντογάν, όχι μόνο στην Τουρκία, αλλα και σε χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τούρκοι πολίτες της Γερμανίας, σε ποσοστό 67,4% ψήφισαν υπέρ του Ταγίπ Ερντογάν και στο χθεσινό δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Τι μπορεί να αλλάξει μετά τη νέα επικράτηση Ερντογάν

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τουρκία επί Ερντογάν έχει επιδιώξει τη στρατηγική της αυτονομία από μεγαλοϊδεατισμό του ιδίου. Και έχει εξελιχθεί σε χώρα που υπερβαίνει τα όρια της περιφερειακής δύναμης. Η επιρροή της εκτείνεται από την Β. Αφρική, ως τον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία.

Με το ξέσπασμα, λοιπόν, του πολέμου στην Ουκρανία, επήλθαν διεθνώς γεωπολιτικές αναταράξεις. Διαταράχθηκαν συμμαχίες και ισορροπίες. Εξου και ανανεώθηκε το αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον καταλυτική ήταν και η διείσδυση της Κίνας στην Μέση Ανατολή, όπου έκανε αισθητή την παρουσία της μεσολαβώντας για να τα ξαναβρούν Ιράν και Σαουδική Αραβία.

Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό η Τουρκία βρίσκεται δέσμια της γεωπολιτικής φιλοδοξίας του Ερντογάν για στρατηγική αυτονομία και η Δύση δέσμια του κινδύνου να σπρώξει πιο βαθιά στην αγκαλιά του Πούτιν και της Κίνας τον Τούρκο Πρόεδρο.

Επιπλέον, η Ουάσιγκτον δεν θέλει να ρισκάρει τη στρατηγικής σημασίας σχέση με την Τουρκία, οπότε το πού θα καταλήξει όλη αυτή η ζύμωση είναι πολύ πρόωρο να λεχθεί.

