Κόσμος

Μπελέρης: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας - Αλβανίας για την αποφυλάκισή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές για την συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ.

Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Όλτα Τζάτσκα (Olta Xhacka), αναμένεται να έχει ο υπουργός Εξωτερικών, Βασίλης Κασκαρέλης, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο, προκειμένου να θέσει το ζήτημα της αποφυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, και του Παντελή Κοκαβέση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία, Κωνσταντίνα Καμίτση, προκειμένου να υπάρχει διαρκής ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες για τον χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι -κατόπιν σχετικών οδηγιών- η πρέσβης της Ελλάδας έχει συναντηθεί προσφάτως και με τους δύο και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)