Βρετανία: Ευνούχιζαν τα θύματα τους κι ανέβαζαν τα βίντεο στο διαδίκτυο

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του δικτύου αρνείται τις κατηγορίες σε αντίθεση με άλλους συλληφθέντες που ομολόγησαν. Οι φρικιαστικές πράξεις τους που δεν σταματούσαν στον ευνουχισμό.

Πολλοί άνδρες που κατηγορούνται ότι ακρωτηρίαζαν άλλους και αναρτούσαν στο διαδίκτυο βίντεο από τον ευνουχισμό των θυμάτων τους οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, στη Βρετανία, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ο Μάριους Γκούσταφσον, 45 ετών, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» του δικτύου. Οι δράστες έκαναν «ακραίες σωματικές τροποποιήσεις» σε 13 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ίδιος ο Γκούσταφσον. Αφαιρούσαν και εμπορεύονταν μέλη του σώματός τους και αναρτούσαν στο διαδίκτυο τα βίντεο από τις ακρότητές τους.

Ο Γκούσταφσον, που κατάγεται από τη Νορβηγία αλλά ζει στο βόρειο Λονδίνο, δήλωσε αθώος. Αρνείται ότι προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες σε τρεις άνδρες μεταξύ 2018-19.

Συνολικά έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, στο Λονδίνο, τη Σκωτία και τη νότια Ουαλία. Από τα θύματά τους, που για νομικούς λόγους δεν κατονομάζονται, αφαιρούσαν κατά κύριο λόγο τα γεννητικά όργανα.

Ένας άλλος κατηγορούμενος, ο Τζέικομπ Κρίμι-Άπλεμπι, 22 ετών, δήλωσε ένοχος, παραδεχόμενος ότι κατέψυξε το πόδι του Γκούσταφσον, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του. Τον περασμένο μήνα, δύο άλλοι άνδρες παραδέχτηκαν ότι αφαίρεσαν τα γεννητικά όργανα και τις θηλές του Γκούσταφσον. Ο κυριότερος συνεργάτης του, ο Πίτερ Γουέιτς, 66 ετών, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με στόχο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.

Η βρετανική αστυνομία θεωρεί ότι ο Γκούσταφσον ήταν ο επικεφαλής αυτής της ομάδας που βιντεοσκοπούσε τους ακρωτηριασμούς και αναρτούσε τα πλάνα σε έναν ιστότοπο. Οι συνδρομητές πλήρωναν για να τα βλέπουν.

Η υπόθεση αναμένεται ότι θα εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2024.

