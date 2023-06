Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΕ: Το Twitter επέλεξε “αντιπαράθεση” για τα fake news

Βολές από τις Βρυξέλλες για τη μη συμμόρφωση του Twitter στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το Twitter «επέλεξε την αντιπαράθεση» αποφασίζοντας να εγκαταλείψει τον εθελοντικό κώδικα καλής πρακτικής της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, δήλωσε σήμερα εκφράζοντας τη λύπη της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιέρα Γιούροβα.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που ελέγχεται από τον Eλον Μασκ, αποσύρεται απ' αυτό τον εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς που θεσπίσθηκε το 2018 και περιέχει περίπου 40 δεσμεύσεις με στόχο κυρίως να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με αυτούς που ελέγχουν την ακρίβεια των γεγονότων και να στερηθούν τις διαφημίσεις οι ισότοποι που διανέμουν ψευδείς ειδήσεις.

«Πιστεύουμε πως είναι ένα λάθος εκ μέρους του Twitter. Επέλεξαν την αντιπαράθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Γιούροβα, αρμόδια στους κόλπους της Επιτροπής για τις αξίες και τη διαφάνεια. Πέραν των εθελοντικών δεσμεύσεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή, η μάχη εναντίον της παραπληροφόρησης θα καταστεί νομική υποχρέωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) που θα ισχύσει από τις 25 Αυγούοστου. Αν το Twitter «θέλει να λειτουργεί και να κερδίζει χρήματα στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να συμμορφωθεί προς το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες», υπογράμμισε η Γιούροβα.

«Ο κώδικας είναι εθελοντικός, αλλά μην απατάσθε: εγκαταλείποντας τον κώδικα, το Twitter θα αποτελέσει αντικείμενο αυξημένης προσοχής. Οι δράσεις του και ο σεβασμός του ευρωπαϊκού νόμου (DSA) θα εξετάζονται από κοντά, αυστηρά και κατά προτεραιότητα», προειδοποίησε. Η απόσυρση του Twitter από τον ευρωπαϊκό κώδικα δεν ήταν έκπληξη για τις Βρυξέλλες: μετά την εξαγορά αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από περισσότερο από έξι μήνες, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ χαλάρωσε τον έλεγχο των προβληματικών περιεχομένων και μοιάζει να ενίσχυσε τη φωνή διαβόητων προσώπων που διαδίδουν παραπληροφόρηση στην πλατφόρμα.

Ο ευρωπαϊκός κώδικας καλής πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο συνασπίζει γύρω στους τριάντα υπογράφοντες, γιγάντιες εταιρείες όπως οι Meta, Google, Microsoft ή TikTok, αλλά επίσης πιο μικρές πλατφόρμες, καθώς και επαγγελματίες της διαφήμισης, ελεγκτές γεγονότων (fact-checkers) και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτοί που υπέγραψαν τον κώδικα είχαν και οι ίδιοι συμμετάσχει στην κατάρτισή του.

«Πολλά πρόσωπα που εργάζονται στο Twitter είχαν συνεργασθεί μαζί μας. Είναι απογοητευτικό. Το Twitter είχε (εργαζομένους) πολύ ικανούς και αποφασισμένους, οι οποίοι είχαν καταλάβει πως έπρεπε να υπάρχει μια κάποια ευθύνη, μια ενισχυμένη ευθύνη από την πλευρά των πλατφορμών», δήλωσε η Γιούροβα.

