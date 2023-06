Κόσμος

Κολομβία: “Η μαμά πέθανε” - Tα πρώτα λόγια των παιδιών που σώθηκαν από τη ζούγκλα (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια των τεσσάρων μικρών παιδιών που χάθηκαν για 40 μέρες στην ζούγκλα.

-

«Πεινάω» και «η μαμά μου πέθανε»: αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις που είπαν στους ανθρώπους που τα έσωσαν, δυο από τα τέσσερα μικρά παιδιά, μέλη φυλής αυτοχθόνων, που περιπλανιούνταν μόνα στη ζούγκλα της Κολομβίας για 40 ημέρες, μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους με το οποίο ταξίδευαν.

Δυο ημέρες μετά τη διάσωσή τους ως εκ θαύματος, η κολομβιανή δημόσια τηλεόραση μετέδωσε την Κυριακή βίντεο από τη στιγμή της απίστευτης συνάντησης. Σε αυτό διακρίνονται τα τέσσερα παιδάκια, τρομερά αδυνατισμένα και φοβισμένα, ενώ το μικρότερο, μόλις ενός έτους το κρατά στην αγκαλιά του ένας από τους διασώστες και του τραγουδά για να το ηρεμήσει.

Οι άνθρωποι που τα εντόπισαν είναι μέλη φρουράς αυτοχθόνων. Στο βίντεο φαίνονται να καπνίζουν, καθώς ο καπνός θεωρείται ιερό φυτό για τους ιθαγενείς, ευχαριστώντας έτσι τα πνεύματα για τη βοήθειά τους να βρεθούν σώα τα παιδιά.

«Η μεγαλύτερη κόρη, η Λέσλι, με τη μικρότερη στην αγκαλιά, έτρεξε προς εμένα. Μου είπε “πεινάω”», ανέφερε ο Νικολάς Ορδόνιες Γκόμες, μέλος της ομάδας. «Το ένα από τα δύο αγόρια ήταν ξαπλωμένο. Σηκώθηκε και μου είπε: “η μαμά μου πέθανε”», συνέχισε.

«Τους είπαμε πως είμαστε φίλοι, ότι μας έστειλαν δικοί τους, μας έστειλαν ο μπαμπάς και ο θείος, πως ήμασταν της οικογένειας», κατέληξε ο διασώστης. Και τα τέσσερα παιδιά ηλικίας 13, 9, 4 και 1 έτους, επέβαιναν σε μικρό αεροσκάφος μαζί με τη μητέρα τους, τον πιλότο κι έναν συγγενή τους, το οποίο συνετρίβη στις αρχές Μαΐου. Οι τρεις ενήλικοι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί από τον στρατό στον τόπο της καταστροφής.

Τα παιδιά βρέθηκαν 40 ημέρες μετά τη συντριβή υποσιτισμένα και με το σώμα τους καλυμμένο με τσιμπήματα εντόμων, όμως ζωντανά.

Όπως έγινε γνωστό, κατάφεραν να επιβιώσουν τρώγοντας λίγο αλεύρι που υπήρχε στο αεροπλάνο και έπειτα σπόρους.





