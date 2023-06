Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Συμμετέχει κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις

Ο πιλότος παρότι δήλωνε ότι αποσύρεται από τις Πανελλήνιες, φέρεται να έγραψε κανονικά Λατινικά. Τι δήλωσε ο δικηγόρος του στο "Πρωινό".

Κανονικά συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, παρά την ανακοίνωση που έκανε πριν από μερικά 24ωρα ότι αποσύρεται από την διαδικασία λόγω της δυσχερούς ψυχολογικής του κατάστασης, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, μέσω του δικηγόρου του Αλέξανδρου Παπαϊωαννίδη, ο συζυγοκτόνος δήλωσε ότι παραιτείται της έφεσης που είχε ασκήσει στην πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και αποσύρεται από τις πανελλαδικές εξετάσεις, μία απόφαση που τελικά δεν τήρησε.

Την Πέμπτη, 8 Ιουνίου, ωστόσο, οι υπεύθυνοι των Φυλακών Μαλανδρίνου, όπου κρατείται, είδαν τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο να προσέρχεται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, προκειμένου να γράψει για το εξεταζόμενο μάθημα των Λατινικών.





Τι είχε ανακοινώσει την Τετάρτη 7 Ιουνίου

«Ο εντολέας μου, Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος, αποφάσισε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους που δεν είναι ανακοινώσιμοι να παραιτηθεί από κάθε ένδικο μέσο και συγκεκριμένα της εφέσεως που άσκησε κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Ως συνήγορος του, με την από 06-06-2023 εξουσιοδότηση του, νομίμως θεωρημένη από το κατάστημα κράτησης Μαλανδρίνου, όπου και εκτίει την ποινή του, με εξουσιοδοτεί όπως προβώ σήμερα σε όλες εκείνες τις διαδικασίες προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών προκειμένου να μην συνεχιστεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό.

Επιπλέον διευκρινίζεται για το θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ότι λόγω των ανωτέρω εξελίξεων και καθότι βρίσκεται σε πολύ δυσχερή ψυχολογική κατάσταση δεν δύναται να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του σε αυτές και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει την εισαγωγή του σε σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», ανέφερε η ανακοίνωση του δικηγόρου του.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "14 Ιουνίου θα εμφανιστούμε μετά από αρκετές αναβολές για να προβούμε σε δήλωσε παραίτησης από την έφεση" ενώ δήλωσε πως "οι λόγοι που τον οδήγησαν τον εντολέα μου σε αυτή την απόφαση είναι πολύ δύσκολοι.." Όπως διευκρίνισε, η απόφαση να μπει τέλος στη δίκη ήταν καθαρά προσωπική επιθυμία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

