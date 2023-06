Παράξενα

Θεσσαλονίκη - Ναρκωτικά: Ταξιτζής μαζί με ανήλικο διακινούσαν κοκαΐνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι... καβάτζα και στο ταξί. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

-

Συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (15.6.2023) από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη που διακινούσε κοκαΐνη μαζί με έναν ανήλικο και έναν άλλον συνεργό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι 3 συλληφθέντες, όλοι τους Έλληνες, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, την οποία έκανε ο ένας από αυτούς με ταξί. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε το επαγγελματικό όχημα και κατασχέθηκε κοκαΐνη βάρους 5,2 γραμμαρίων.

Μετά από έρευνα στο σπίτι που είχαν οι 3 άνδρες ως καβάτζα για να αποθηκεύουν τα ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 111,6 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

18 κενές νάιλον συσκευασίες.

Στο σπίτι του ταξιτζή βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με 6 φυσίγγια. Κατασχέθηκε, επίσης, τόσο το ταξί όσο και 256 ευρώ αλλά και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθησαν χθες (15 Ιουνίου 2023) το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, 2 ημεδαποί άνδρες και 1 ανήλικος ημεδαπός, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε αρχικά ο ένας ημεδαπός άνδρας να οδηγεί επαγγελματικό όχημα (ταξί) και σε έρευνα του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 5,2 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούσε μαζί με τους άλλους 2 συλληφθέντες, ως χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 111,6 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

18 κενές νάιλον συσκευασίες.

Στη συνέχεια σε έρευνα που έγινε στην οικία του οδηγού του επαγγελματικού οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, που περιείχε 6 φυσίγγια.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενέργεια - επιδοτήσεις: Νέο πλαίσιο για την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Ναυάγιο στην Πύλο: Συγκλονίζουν οι επιζώντες, σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους (εικόνες)

Δράμα: Ο Δήμαρχος Δοξάτου σκοτώθηκε σε τροχαίο