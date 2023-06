Life

Μαρκ Άντονι: Έγινε πατέρας για 7η φορά την Ημέρα του Πατέρα

Ανήμερα της Ημέρας του Πατέρα απέκτησε το έβδομο παιδί του ο Μαρκ Άντονι.

Ο Μαρκ 'Αντονι (Marc Anthony) και η σύζυγός του Νάντια Φερέιρα (Nadia Ferreira) απέκτησαν το πρώτο τους παιδί ανήμερα της Ημέρας του Πατέρα (18.06).

Με ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο έκαναν γνωστή την ευχάριστη είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας στη λεζάντα: «Ο χρόνος του Θεού είναι πάντα τέλειος. Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα!».

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι δύο ευτυχισμένοι γονείς να κρατούν το χέρι του μωρού τους ενώ ο σταρ το έχει αγκαλιά.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη γέννηση του μωρού.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε μόλις δύο εβδομάδες μετά το εντυπωσιακό γάμο τους στο Μουσείο Τέχνης Perez στο Μαϊάμι, στις 28 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Hola είναι το έβδομο παιδί για τον Μαρκ 'Αντονι και το πρώτο για την Νάντια Φερέιρα.

