Πολιτική

Εκλογές: Κικίλιας και Τζανακόπουλος στον “δρόμο προς την κάλπη” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην υπουργός Τουρισμού και υποψήφιος της ΝΔ και ο υποψήφιος και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος στον ΑΝΤ1.

-

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής, τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές». Οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί τα τελευταία 24ώρα η διαχείριση του Μεταναστευτικού, στην σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας με το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, αλλά και όσα αφορούν τους υποψήφιους βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη, μετά και τις Κυριακάτιες αναφορές τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα για την ενημέρωση της ΕΥΠ.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τα «ξίφη τους διασταύρωσαν» οι Βασίλης Κικίλιας, υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και Δημήτρης Τζανακόπουλος, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το βίντεο με την πολιτική συζήτηση:





Ειδήσεις σήμερα:

Qatar Gate: Προσφυγή της Καϊλή για την παραβίαση της ασυλίας της

Κως - Δολοφονία Αναστάζια: Αυτός είναι ο Μπαγκλαντεσιανός που κρατείται ως βασικός ύποπτος (εικόνες)

Ναυάγιο στην Πύλο - Τσελίκ για Λιμενικό: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πρέπει να ερευνηθούν