Μπάιντεν: ο Σι Τζινπίνγκ είναι δικτάτορας!

Αίσθηση προκάλεσαν οι χαρακτηρισμοί του Προέδρου των ΗΠΑ για τον Κινέζο ομόλογο του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατέταξε τον Kινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην κατηγορία των «δικτατόρων» χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε στην Καλιφόρνια σε δωρητές του κόμματός του, των Δημοκρατικών, παρουσία δημοσιογράφων.

Αναφερόμενος στο επεισόδιο νωρίτερα φέτος με το κινεζικό αερόστατο που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε κατασκοπευτικό και έστειλε μαχητικό να το καταρρίψει σε μεγάλο ύψος, ο κ. Μπάιντεν είπε πως «ο λόγος για τον οποίο [ο κινέζος πρόεδρος] αναστατώθηκε τόσο όταν κατέρριψα το μπαλόνι γεμάτο κατασκοπευτικό υλικό ήταν πως δεν γνώριζε [ότι το αερόστατο] βρισκόταν εκεί».

«Αυτό φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους δικτάτορες, όταν δεν ξέρουν τι έγινε», συνέχισε, προσθέτοντας: «Όταν καταρρίφθηκε [το αερόστατο], βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, μάλιστα διέψευσε πως βρισκόταν εκεί».

«Κι εξάλλου, σας το υπόσχομαι, μην ανησυχείτε τόσο για την Κίνα (...) Η Κίνα έχει αληθινές οικονομικές δυσκολίες», ανέφερε ο 80χρονος Δημοκρατικός, που διεξάγει εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, στις οποίες θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Αναφερόμενος πάντα στον Σι Τζινπίνγκ, ο κ. Μπάιντεν είπε επίσης «είμαστε σε μια κατάσταση όπου θέλει να αποκατασταθεί εκ νέου μια σχέση».

Μια ημέρα μετά την επιστροφή του υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησής του από το Πεκίνο, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως ο Άντονι Μπλίνκεν έκανε «καλή δουλειά», αλλά εκτίμησε πως «θα χρειαστεί χρόνος» για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Την προηγουμένη, δήλωνε πως η σχέση μπήκε στον «σωστό δρόμο».

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα μετατράπηκε σε ανοικτή διπλωματική κρίση εξαιτίας του επεισοδίου με το αερόστατο τον Φεβρουάριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μπάιντεν κάνει εκκωφαντικές δηλώσεις σε εκδήλωση για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, όπου συνήθως οι προσκεκλημένοι είναι λιγοστοί και οι κάμερες, τα μικρόφωνα και οι φωτογραφικές μηχανές δεν επιτρέπονται — αν και δημοσιογράφοι που είναι παρόντες μπορούν να ακούσουν τις εναρκτήριες δηλώσεις του προέδρου και να τις αναμεταδώσουν.

Σε ίδια εκδήλωση, τον Οκτώβριο του 2022, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε άλλωστε στον ενδεχόμενο η Ρωσία να προκαλέσει πυρηνική «αποκάλυψη», κατ’ αυτόν.

