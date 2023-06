Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Η απάντηση για τα σχόλια σε σχέση με τον Κύργιο στο ντοκιμαντέρ του Netflix

«Παρερμηνεύθηκαν τα σχόλια μου για τον Κύργιο». Η μακροσκελή ανάρτηση του 24χρονου Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι τα σχόλια που έκανε για τον Νικ Κύργιο στο περυσινό Wimbledon και θεωρήθηκαν ρατσιστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν «παρερμηνευθεί», μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «Break Point», στο Netflix.

Ο 24χρονος Ελληνας πρωταθλητής, ηττήθηκε από τον Ελληνοαυστραλό, Κύργιο, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου στο περυσινό Grand Slam του Λονδίνου και χαρακτήρισε την προσέγγιση του Αυστραλού στο τένις ως «άμαθη», λέγοντας ότι έφερε «αυτήν την στάση του μπάσκετ στο ΝΒΑ» στο άθλημα του τένις.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, επεσήμανε ότι υπήρξε μια «ατυχής παρεξήγηση που έχει μια παραμορφωμένη εικόνα των προθέσεών μου» σε μια μακροσκελή δήλωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του στο Facebook.

«Εχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι ορισμένα άτομα παρερμήνευσαν τα σχόλιά μου σχετικά με τον Νίκο Κύργιο, υπονοώντας ρατσισμό όπου δεν υπάρχει», έγραψε ο Τσιτσιπάς και πρόσθεσε:

«Θέλω να τονίσω ότι δεν τρέφω καμία προκατάληψη για κανέναν με βάση το υπόβαθρο, την εθνικότητα ή τα ενδιαφέροντά του. Λυπάμαι βαθιά, εάν τα λόγια μου παρερμηνεύθηκαν ή προκάλεσαν προσβολή, καθώς δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου».

Παράλληλα, ο «Tsitsifast» πρόσθεσε ότι οι παρατηρήσεις του δεν είχαν σκοπό να υπονομεύσουν την ικανότητα ή την ευφυΐα του Κύργιου:

«Απλώς σκόπευα να εκφράσω την άποψή μου για ορισμένες πτυχές του στυλ παιχνιδιού του, κάνοντας συγκρίσεις με το πάθος και την ένταση που συχνά συνδέονται με το μπάσκετ. Ηταν μια προσπάθεια, να τονισθεί η δυναμική και σαγηνευτική φύση της προσέγγισής του στο παιχνίδι και όχι μια κριτική του χαρακτήρα ή των δυνατοτήτων του. Προχωρώντας προς τα εμπρός, δεσμεύομαι να προσέχω περισσότερο τα λόγια μου και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν».

