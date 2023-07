Life

“Game Changer”: Μαρέβα Μητσοτάκη και Αντετοκούνμπο φωτογραφίζονται μαζί

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια συμβολική ημερομηνία για την οικογένεια, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2023, δέκα χρόνια μετά την ημέρα που ένα άγνωστο αγόρι από την Ελλάδα έγινε μέλος των Milwaukee Bucks.

Πριν από λίγες ημέρες η οικογένεια Αντετοκούνμπο παρουσίασε το όραμά της για το Ίδρυμα Charles Antetokounmpo Family Foundation (CAFF) στην εκδήλωση “Game Changer”.

Στόχος είναι να στηρίξει έμπρακτα νέους και οικογένειες που προέρχονται από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, συγκεντρώθηκε 1 εκατ. ευρώ, χάρη στην υποστήριξη πολιτών και εταιρειών που συμμερίζονται το όραμα του CAFF.

Στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν η σύζυγός του, Mariah, η μητέρα του και τα αδέρφια του. Σήμερα η Μαρέβα Γκραμπόφσκι δημοσίευσε μια φωτογραφία από την συγκεκριμένη εκδήλωση, στην οποία τη βλέπουμε να φωτογραφίζεται μαζί με τον γιο της, Κωνσταντίνο, δίπλα στην οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Η σύζυγός του Κυριάκου Μητσοτάκη συνόδευσε το εν λόγω στιγμιότυπο με ένα μακροσκελές μήνυμα γράφοντας: «Στην εκδήλωση “Game Changer” η οικογένεια Antetokounmpo παρουσίασε το όραμα του Ιδρύματος @caff.foundation που είναι αφιερωμένο στον πατέρα τους Charles. Στόχος τους είναι η έμπρακτη στήριξη παιδιών και οικογενειών που προέρχονται από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες.

Φαίνεται πως – πριν φύγει από την ζωή – ο Charles Antetokounmpo πρόλαβε να διδάξει στα παιδιά του το πιο σημαντικό μάθημα.

Τους έμαθε να είναι άνθρωποι.

Η ανθρωπιά τους μας εμπνέει όλους!»

