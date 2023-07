Κοινωνία

Αττική: Nοίκιαζε αυτοκίνητα από εταιρίες και τα έδινε σε διακινητές μεταναστών

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης της 31χρονης.

Για συνέργεια σε παράνομη προώθηση υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια κατά συρροή, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για διάθεση προϊόντων εγκλήματος, κατηγορείται μια 31χρονη ελληνικής υπηκοότητας, η οποία συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (4-7-2023) στην περιοχή του Ζωγράφου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, η συλληφθείσα μίσθωνε αυτοκίνητα από εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων και τα παρέδιδε σε συνεργούς της, οι οποίοι μετέβαιναν στα ελληνοτουρκικά σύνορα και παραλάμβαναν υπηκόους τρίτων χωρών προκειμένου να τους μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας έναντι αμοιβής.

Κατά τη μεταφορά των μεταναστών με τα εν λόγω οχήματα ακολουθούσαν δρομολόγια από περιφερειακούς δρόμους προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Σε περίπτωση που έρχονταν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, ανέπτυσσαν ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα και εξέθεταν σε κίνδυνο τους μετανάστες.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

