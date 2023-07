Πολιτική

Κωνσταντοπούλου για Κεφαλά και Σπαρτιάτες: λάθος ερμηνεία μιας αυθόρμητης διατύπωσης (βίντεο)

Για στοχοποίηση του κόμματος και προσωπικά της ίδιας, έκανε λόγο η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή το “επεισόδιο” στην Βουλή κατά την εκλογή Προεδρείου.

Καλεσμένη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν την Τρίτη στην Βουλή κατά την εκλογή Προεδρείου.

Αναφερόμενη στο ότι δεν της δόθηκε ο χρόνος να αναπτύξει τα επιχειρήματα της σχετικά με την μη υπερψήφιση του Προέδρου της Βουλής και των Αντιπροέδρων, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας είπε πως «Τέσσερις άνδρες, δύο αρχηγοί κομμάτων και δύο βουλευτές, το έκαναν πριν από μένα και μόνο σε μένα, που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, υπήρξε αντίδραση και bullying από την πτέρυγα της ΝΔ. Ήταν στημένη η αντίδραση από την ΝΔ, ενώ ήταν γνωστό ότι θα το κάνω, γιατί το είχα πει στον κ. Τασούλα και μου είπε απαντήσει πως κάτι τέτοιο είναι ευπρόσδεκτο».

Συμπλήρωσε ότι «είμαι η μόνη γυναίκα αρχηγός και βλέπω ότι σε μένα μόνο γίνεται μια ειδική μεταχείριση. Θα απευθυνθώ και στον Πρωθυπουργό και στον Κ. Τασούλα, επειδή θεωρώ πολύ κακό δείγμα αυτό που έγινε από την πτέρυγα της ΝΔ. Διεκδικώ το στοιχείο της Δημοκρατίας, ανοχή και σεβασμό στην διαφορετική θέση και άποψη. Η ΝΔ δεν θέλει την πολυφωνία, γι΄ αυτό και δεν ψήφισε υπέρ της εκλογής Αντιπροέδρου της Βουλής από την Πλεύση Ελευθερίας».

«Είμαι ίδιο πρόσωπο με το 2015, αλλά πολλά πράγματα μπορούν να παραμορφωθούν μέσα από έναν φακό παραπληροφόρησης. Υπάρχει σαφής διάθεση να τιμωρηθεί η Πλεύση Ελευθερίας, επειδή θέλησε να κρατήσει μια στάση Αρχής, αυτό με προβληματίζει για την Δημοκρατία. Αυτό περίμεναν στην γωνία και το εκμεταλλεύτηκαν, ενώ μίλησαν πριν από μένα τέσσερις άνδρες από άλλα κόμματα. Η αντίδραση σε μένα είχε τον στόχο να με στοχοποιήσει», προσέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με την αίσθηση ότι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έφυγαν από την αίθουσα στην διάρκεια της καταμέτρησης ψήφων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «έχουν ειπωθεί ανακρίβειες. Όταν ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, ο κ. Τασούλας είπε ότι θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Ρώτησα πόση ώρα θα διαρκέσει για να αποδεσμευτούμε, μου είπε μισή ώρα, φύγαμε και μετά από αυτόν τον χρόνο επιστρέψαμε στην αίθουσα».

Για τις επόμενες παρεμβάσεις του κόμματος στην Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «στην διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων, με βάση την κοινοβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να μπορούν να μιλήσουν και οι 8 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, όμως βλέπω ότι γίνονται διεργασίες για να μην μιλήσουν όλοι».

Προσέθεσε πως στις Προγραμματικές Δηλώσεις «προβλέπεται ο αρχηγός κόμματος να πρωτολογεί και να δευτερολογεί. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση να προκληθούν εντυπώσεις. Δική μου πρόθεση δεν είναι να μπω στα στερεότυπα που κάποιοι θέλουν πάση θυσία να στήσουν,. Οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα και αυτά πρέπει να αναδειχθούν».

Με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «Ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί όταν έκανε «ναι» το «όχι» του δημοψηφίσματος. Παραιτήθηκε όταν ο ίδιος δεν είχε άλλη επιλογή».

Αναφερόμενη στον ορυμαγδό σχολίων που προκάλεσε η δήλωση της Τζώρτζιας Κεφαλά για τους Σπαρτιάτες, αλλά και η αμφίεση της στην τελετή ορκωμοσίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «ένας άνθρωπος στοχοποιείται από ένα πρόσωπο που εκφράζει φασιστικές νοοτροπίες όπως ο κ. Τζήμερος και μάλιστα με ακραίες σεξιστικές εκφράσεις. Μια νέα βουλευτής, που είναι καλλιτέχνης με εγνωσμένη διαδρομή που δεν μπορεί με τίποτα να την ταυτίσει ούτε με φασισμό ούτε με ναζισμό ούτε με την Χρυσή Αυγή, από ένα πρόσωπο που εκφράζει φασιστικές απόψεις. Στην συνέχεια επιχειρήθηκε να ταυτιστεί με ένα κόμμα που έχει φασιστικές απόψεις».

«Νομίζω ήταν μια λάθος ερμηνεία μιας αυθόρμητης διατύπωσης και αυτό διευκρινίστηκε με τοποθέτηση της κ. Κεφαλά που δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Αν ενοχλεί η Τζώρτζια Κεφαλά που φόρεσε πράσινο ρούχο και δεν ήταν comme il faut και δεν ενοχλούν κάποιοι γραβατωμένοι που παραβιάζουν κανόνες…», προσέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε σχόλιο του Γιώργου Παπαδάκη ότι πολλοί προσπαθούν να «τσουβαλιάσουν» την Πλεύση Ελευθερίας με άλλα μικρά κόμματα, ως ακραίο κόμμα, η κ. Κωνσταντοπούλου αποκρίθηκε ότι «επιχειρείται αλλοίωση της πραγματικότητας. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι το μοναδικό γνήσιο κίνημα, που αναφέρεται στις αρχές της ισότητας και της διαφάνειας και οι εκλεγμένοι βουλευτές της αυτό αναδεικνύουν. Ως θεσμικό και κοινοβουλευτικό κόμμα αποδέχονται την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου και είναι ακραία η Πλεύση Ελευθερίας; Είναι προβληματικό αυτό που συνέβη χθες και συνολικότερα είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην κοινωνική εκπροσώπηση και όχι στις εντυπώσεις. Εγώ αισθάνομαι ότι κάποιοι θέλουν να απαξιωθεί εντελώς το κοινοβούλιο για να κυβερνά ανενόχλητη και χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο η κυβέρνηση».

