Life

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ξυλοκοπήθηκε από σεκιούριτι του Γουεμπανιαμά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεκιούριτι του Γουεμπανιαμά χαστούκισε την ποπ σταρ και την «ξάπλωσε» στο πάτωμα. Τι συνέβη;

-

Σύμφωνα με το TMZ, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δέχτηκε μια γροθιά στο πρόσωπο από τον διευθυντή ασφαλείας των Σαν Αντόνιο Σπερς, ο οποίος συνόδευε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε εστιατόριο στο Λας Βέγκας, όταν η σταρ ζήτησε από τον νεαρό Γάλλο μια φωτογραφία.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήθελε απλώς μια φωτογραφία με τον παίκτη, ο οποίος, προφανώς, δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό Το TMZ αναφέρει ότι το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, μεταξύ της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας και του διευθυντή ασφαλείας των Σπερς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο Catch του ξενοδοχείου Aria. Συνοδευόμενη από τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου της Σαμ Ασγκάρι, η ερμηνεύτρια του Baby One More Time αναγνώρισε τον Γουεμπανιάμα και πλησίασε για να του ζητήσει να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί.

Για να τραβήξει την προσοχή του 19χρονου Γάλλου γίγαντα τον χτύπησε ελαφρά στην πλάτη, χειρονομία που δεν άρεσε στον Ντέμιαν Σμιθ, τον διάσημο διευθυντή ασφαλείας των Σαν Αντόνιο Σπερς, που συνόδευε τον «Γουέμμπι» κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς.

Ο άνδρας αντέδρασε άμεσα δίνοντας ένα χτύπημα στο πρόσωπο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία σωριάστηκε στο έδαφος.

Αργότερα, το ίδιο βράδυ, ο άνδρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι δεν αναγνώρισε την ποπ σταρ. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, υποβλήθηκε καταγγελία για επίθεση από το περιβάλλον της διάσημης τραγουδίστριας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος American people, η καταγγελία έχει κριθεί προς το παρόν αβάσιμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων 15χρονου από τη Θεσσαλονίκη

Μαντόνα: Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της

“Threads”: Το “Twitter” της Meta που απειλεί τον Μασκ