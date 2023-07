Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας “Cleon”: Οδηγίες προστασίας για τα ζωάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς δίνει τις οδηγίες προστασίας των τετράποδων από τον καύσωνα.

-

Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων εν όψει καύσωνα, ζητάει με σχετικό έγγραφο που έχει αποστείλει ως επείγον στους δήμους, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

«Υπενθυμίζουμε ότι τα ζώα συντροφιάς, εργασίας αλλά και τα παραγωγικά έχουν ανάγκη για αδιάκοπη πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό και σε σκιερό μέρος, προστατευμένο από τις ακραίες καιρικές συνθήκες» σημειώνει.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς υπογραμμίζει:

Τοποθετήστε μεγάλα μπολ με νερό σε σκιερό μέρος για τα αδέσποτα

Η αλυσόδεση των σκύλων, η μόνιμη παραμονή σε μπαλκόνια και ταράτσες, απαγορεύεται από τον νόμο και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη εν μέσω καύσωνα, μπορεί να καταστεί ακόμα και θανάσιμη για το ζώο σας

Να ανανεώνετε τακτικά τα μπολ των δεσποζόμενων ζώων σας με φρέσκο δροσερό νερό

Μην βγάζετε βόλτα τον σκύλο σας τις μεσημεριανές ώρες, προτιμήστε πολύ πρωινές και βραδινές ώρες

Μην αφήνετε κανένα ζώο σας στο αυτοκίνητο, μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να κινδυνεύσει από θερμοπληξία και να καταλήξει

Τα ιπποειδή απαγορεύεται να εργάζονται τις μεσημεριανές ώρες 12:00-17:00 και όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά

Αν διαπιστώσετε ότι οποιοδήποτε ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο στείλτε άμεσα mail στο genast@astynomia.gr ή καλέστε στο 10410. Συνεργαστείτε με τον δήμο σας και τις φιλοζωικές οργανώσεις της περιοχής σας για αδέσποτα ζώα που μας έχουν ανάγκη. Αυτές τις δύσκολες ώρες ας μην τα ξεχάσουμε, μας χρειάζονται, καταλήγει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» βρέθηκε ο εκπαιδευτής σκύλων Εμμανουήλ Πετράκος, ο οποίος έδωσε οδηγίες προστασίας για τα κατοικίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: “Όχι” στον Μηταράκη για την έφιππη αστυνομία

Δολοφονία τρανς στον Άγιο Παντελήμονα: Η απάντηση της ΕΛΑΣ στα δημοσιεύματα για misgendering

Μις Ολλανδία: για πρώτη φορά τρανς μοντέλο κατακτά τον τίτλο (εικόνες)