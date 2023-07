Κοινωνία

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμού – ΕΟΔΥ: Οι 6 πιο συχνές αιτίες

Παγκοσμίως, ο πνιγμός αποτελεί την 3η κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης Πνιγμού, την 25η Ιουλίου, εστιάζοντας την προσοχή στο σημαντικό αυτό ζήτημα Δημόσιας Υγείας και υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο καθένας μπορεί να πνιγεί, αλλά κανείς δεν πρέπει.

Παγκοσμίως, ο πνιγμός αποτελεί την 3η κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού και αντιπροσωπεύει το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε έτος παγκοσμίως σημειώνονται περίπου 236.000 θάνατοι από πνιγμό, αλλά πιθανώς ο αριθμός αυτός να υποτιμά το πραγματικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που σχετίζεται με τον πνιγμό.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, περίπου 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες μας είναι άτομα άνω των 60 ετών (80%). Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2022, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 62% των θανάτων στη θάλασσα λαμβάνει χώρα σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών, προκειμένου να μειωθούν οι πνιγμοί καθώς επίσης και τη σημασία της τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Ο πνιγμός συχνά είναι αθόρυβος και μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή που υπάρχει πρόσβαση στο νερό. Παγκοσμίως οι κυριότερες αιτίες πνιγμού είναι:

• Άγνοια κολύμβησης: Πολλά άτομα και κυρίως παιδιά δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Η συμμετοχή σε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πνιγμού σε όλους και κυρίως στα παιδιά 1-4 ετών.

• Έλλειψη περίφραξης: Εμπόδια, όπως η περίφραξη της πισίνας, εμποδίζουν τα μικρά παιδιά από το να μπουν σε αυτή χωρίς επιτήρηση.

• Έλλειψη στενής εποπτείας / επιτήρησης: Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα και αθόρυβα οπουδήποτε υπάρχει νερό (μπανιέρες, πισίνες, κουβάδες), ακόμη και όταν υπάρχει παρουσία ναυαγοσώστη.

• Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε θαλάσσιες δραστηριότητες

• Κατανάλωση αλκοόλ: Το αλκοόλ επηρεάζει την ορθή κρίση, την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων. Αυτός ο κίνδυνος επιδεινώνεται από την έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.

• Ιστορικό επιληψίας. Άνθρωποι με ιστορικό επιληψίας μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο νερό.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe Water Sports, παροτρύνει όλα τα άτομα και ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας να απολαμβάνουν τη θάλασσα, αλλά πάντα με ασφάλεια μέσα από την ενημερωτική καμπάνια που συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Πνιγμού μας παρακινεί να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και να προωθήσουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για την ασφαλή συμπεριφορά κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Με ευαισθησία και σωστή ενημέρωση, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους πνιγμούς και να διασφαλίσουμε ασφαλέστερες και ευχάριστες δραστηριότητες στο νερό για όλους.