Πετρούπολη: Η απάτη με τα κατασχεμένα οχήματα και η λεία “μαμούθ”

Μια καλοστημένη απάτη είχε στήσει σπείρα που υποσχόταν φθηνά αυτοκίνητα και ηλεκτρονικές συσκευές. Πόσα χρήματα απέσπασε από τα θύματα.

Συνελήφθη 53χρονος ημεδαπός μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα πώλησης σε προνομιακές τιμές κατασχεμένων από τραπεζικά ιδρύματα οχημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 22-7-2023 στην Πετρούπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 53χρονος ημεδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε βάσει σχηματισθείσας δικογραφίας από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων σε βάρος του, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα πώλησης οχημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών. Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης (7) ετών και (4) μηνών.

Ειδικότερα, ο 53χρονος από κοινού με τέσσερις συγκατηγορούμενους προσέγγιζαν πρόσωπα οικονομικής επιφάνειας με ευρύ κοινωνικό κύκλο και ισχυρίζονταν ότι είχαν στενές διασυνδέσεις με αρμόδιους υπαλλήλους που διαχειρίζονται την πώληση κατασχεμένων από τραπεζικά ιδρύματα αυτοκινήτων και ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών. Ακολούθως, τους έπειθαν ότι είχαν τη δυνατότητα λόγω των ανωτέρω γνωριμιών, να τους εξασφαλίσουν τη διάθεση των ανωτέρω κατασχεμένων σε προνομιακές τιμές.

Τα αρχικά πρόσωπα που προσέγγιζαν, δεν τύγχαναν θύματα οικονομικής εξαπάτησης από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, καθώς στόχος αποτελούσε η εκμετάλλευση των προσώπων που ευρύτερου κοινωνικού τους δικτύου.

Τα αρχικά πρόσωπα που παραλάμβαναν τα συμφωνηθέντα οχήματα ή συσκευές από τα μέλη της ομάδας, στη συνέχεια μετέδιδαν την είδηση της προνομιούχας συναλλαγής στον κύκλο τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο «πελατών», οι οποίοι βασιζόμενοι στην φερεγγυότητα των προαναφερθέντων προσώπων, προέβαιναν στην κατάθεση χρηματικών ποσών στους κατηγορουμένους για παραλαβή οχημάτων ή συσκευών σε προνομιακή τιμή.

Κατά αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες «παρέσυραν» ο ένας τον άλλο στο κλίμα εμπιστοσύνης που είχε καλλιεργηθεί προς όφελος της εγκληματικής ομάδας που αποκόμιζε πολλαπλάσια κέρδη με αυτήν την μαεστρικά σχεδιασμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Η εγκληματική ομάδα εξαπάτησε (39) πρόσωπα και (5) εταιρείες, ενώ το παράνομο όφελος τους υπερβαίνει τις -622.900- ευρώ.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα έπαυσε μετά την εξιχνίαση της δράσης τους από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Από την ανωτέρω υπηρεσία υποβλήθηκε δικογραφία αρχές Ιουλίου σε βάρος πέντε ταυτοποιημένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης για αντιποίηση και απάτες κατ’ εξακολούθηση, δυνάμει της οποίας εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

