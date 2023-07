Κοινωνία

Τεκτονική στοά: Ο βομβιστής είχε πολλά εκρηκτικά και όπλα - Κατηγορείται για 4 επιθέσεις

Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών και όπλα βρέθηκαν στο σπίτι του άνδρα που συνελήφθη για βομβιστικές και εμπρηστικές επιθέσεις σε κτήρια στην Αττική

Στην επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας για την σύλληψη του δράστη της βομβιστικής επίθεσης στην Τεκτονική Στοά, αναφέρεται ότι σητν έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών και όπλα, καθώς και ότι ο 61χρονος κατηγορείται για βομβιστικές και εμπρηστικές επιθέσεις σε κτήρια στην Αττική.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρει τα εξής:

"Συνελήφθη χθες Τρίτη 25 Ιουλίου, από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 61χρονος, που κατηγορείται για επιθέσεις με την τοποθέτηση εκρηκτικών-εμπρηστικών μηχανισμών σε κτίρια, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατηγορείται για βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν:

την 13-07-2023 σε κτίρια που στεγάζονται το Ύπατο Συμβούλιο 33ου και η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας,

στο κέντρο της Αθήνας, την 02-03-2023 στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Κρωπίας , καθώς και για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής στον Γέρακα και

, καθώς και για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο που στεγάζεται η και την 21-04-2020 στο κτίριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών καθώς και ερευνητικών και εγκληματολογικών δεδομένων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του 61χρονου στις παραπάνω περιπτώσεις.

Ακολούθησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών,

μεγάλη ποσότητα αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών,

εξαρτήματα, μηχανήματα, καθώς και υλικά πρόσφορα για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών,

8 καραμπίνες,

αυτοσχέδια φυσίγγια,

χιλιάδες κυνηγετικά φυσίγγια,

πλήθος υλικού γομώσεως φυσιγγίων,

κροτίδες,

υπολογιστής και εκτυπωτής,

φυλλάδια

φέιγ βολάν,

18 συσκευές κινητού τηλεφώνου, εντός βαλίτσας,

περούκα και ενδύματα, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση βομβιστικής επίθεσης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εμπρησμού, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο κατ' εξακολούθηση, κατασκευή και κατοχή μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, βομβών και μηχανισμών κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια δημόσια μέσω διαδικτύου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τις φωτοβολίδες, τα πυροτεχνήματα και τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

